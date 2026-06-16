La nueva forma de exfoliarte la piel viene de Corea en forma de discos de algodón con ácidos suaves y Vitamina C

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¿Te exfolias la piel? Lo recomendable es hacerlo entre una y dos veces por semana, según tu tipo de dermis y la tolerancia, aunque hay muchas personas que se saltan este paso al creer que los ingredientes exfoliantes son agresivos con la piel. Lo serían si utilizaras un exfoliante todos los días, pero es un paso necesario para eliminar células muertas, renovar la textura de la piel y que el resto de productos penetren mejor.

Eso sí, no te vamos a hablar de la exfoliación tal y como la conoces, porque hay una nueva manera de hacerlo. Son los pads exfoliantes Dermalogy Lemon Bright PHA Gauze Peeling de Neogen, una marca de cosmética coreana que introduce este concepto para conseguir la famosa 'glass skin' a la que todas aspiramos. Ahora, hemos fichado este producto rebajado un 30% en MiiN Cosmetics, a lo que puedes sumar un 10% extra si aplicas el cupón exclusivo ELESPANOL10 en el carrito.

Beneficios de Dermalogy Lemon Bright PHA Gauze Peeling

El algodón tiene dos caras (gasa y lisa) para eliminar impurezas y pulir la piel.

Complejo de ácidos suaves PHA, AHA y BHA que renuevan la piel y mejoran la textura con el uso.

Ilumina gracias a la vitamina C y a los extractos cítricos para un efecto de piel más fresca y uniforme.

Refuerzo antioxidante con ingredientes como glutation y extractos vegetales.

Hidrata en profundidad con ácido hialurónico, ceramidas y pantenol.

Una exfoliación que limpia, ilumina y equilibra la piel

Dermalogy Lemon Bright PHA Gauze Peeling de Neogen

Los pads exfoliantes Dermalogy Lemon Bright PHA Gauze Peeling de Neogen son unos discos con una capacidad de exfoliación brutal que trabajan en distintas capas de la piel. Por un lado, contiene ácidos PHA que renuevan de manera progresiva y mucho más suave que los exfoliantes convencionales. Por otro lado, se suman los AHA (suavizan la superficie cutánea) y el BHA (actúa en el interior del poro, reduce el exceso de grasa y minimiza la aparición de puntos negros).

El toque final de la fórmula de estos pads exfoliantes (se parecen a un disco de algodón) son los ingredientes iluminadores y calmantes, como la Vitamina C, la niacinamida y el ácidohialurónico. Son los responsables de que tengas una piel más jugosa, uniforme y con un acabado luminoso.

Cómo usar los pads exfoliantes de Neogen

Introducir estos pads exfoliantes es superfácil, tengas o no tu rutina coreana:

Con el rostro completamente limpio y seco, pasa el disco utilizando el lado de gasa. Este paso elimina células muertas y suaviza la textura de la piel. A continuación, utiliza el lado más liso del pad para extender la esencia que queda sobre la piel. Ayuda a calmar, hidratar y deja el rostro más uniforme tras la exfoliación. No lo aclares, porque así los activos seguirán actuando sobre la piel.

Lo ideal es que utilices estos padsexfoliantes entre dos y tres veces por semana, según la tolerancia de tu piel, evitando siempre el contorno de ojos.

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