El secreto de belleza coreano mejor guardado son las ampollas: este kit rebajado cubre todas las necesidades

¿Has oído hablar de las ampollas en una rutina de skincare? Si tuviéramos que compararlas con algo, sería con un sérum, porque es un tratamiento concentrado que cubre muy bien las necesidades de la piel. Aunque no sean tan conocidas como otros productos, sí que tienen un peso importante dentro de la cosmética coreana (o K-Beauty), que está de moda por seguir una filosofía que cuida y respeta la barrera natural de la piel.

Porque nuestra dermis cambia con el paso de los años y no necesita lo mismo en cada época del año. Por eso, hemos fichado el kit de ampollas multifunción Madagascar Centella Ampoule Kit, rebajado a menos de 30€ en MiiN Cosmetics y con un 10% de descuento extra con el cupónELESPANOL10. ¡Nos encanta!

Lo que contiene este kit de ampollas multifunción

Centella Ampoule: 100% extracto de centella asiática de Madagascar que calma, hidrata y refuerza la barrera cutánea. Tone Brightening Capsule Ampoule: contiene niacinamida al 4% y ácido tranexámico al 2% para unificar el tono e iluminar la piel. Tea-Trica Relief Ampoule: con complejo de árbol de pino y control de sebo que reduce granitos y limpia los poros. Poremizing Fresh Ampoule: con sal rosa del Himalaya y péptidos que mejoran la elasticidad y refinan la textura de la piel.

El kit de cosmética coreana que se adapta a lo que necesita tu piel en cada momento

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El Madagascar Centella Ampoule Kit contiene cuatro ampollas para cubrir distintas necesidades de la piel y así ajustar la rutina de skincare según el momento del día. Por un lado, la ampolla de centella es la más versátil, perfecta para pieles sensibles, porque aporta una sensación de calma e hidratación.

La ampolla que ilumina trabaja sobre el tono apagado y las manchitas para así conseguir un efecto 'buena cara' sin maquillaje. La ampolla Tea-Trica es estupenda en pieles con tendencia acneica e imperfecciones (o con brotes), controla el exceso de grasa y reduce los poros visibles.

Y la última es la sal rosa del Himalaya y péptidos, que mejora la textura de la piel y refuerza la barrera cutánea. Si la utilizas a menudo, notarás una piel mucho más lisa y homogénea.

Cómo usar el Madagascar Centella Ampoule Kit

Lo más práctico de este kit rebajado es que tienes libertad absoluta para utilizar los productos como, cuándo y dónde quieras según la piel y el momento del año. Lo ideal es aplicar 2-3 gotas sobre la piel limpia, a toquecitos hasta que se absorba por completo. Después, utiliza tu crema hidratante habitual.

Puedes alternar las ampollas según el momento del día e incluso combinarlas por zonas. Por ejemplo, la que calma la piel en las mejillas y la que purifica en la zona T, si tienes la piel mixta o grasa.

La cosmética coreana está de moda precisamente porque prioriza la salud de la piel, y este kit rebajado en MiiN Cosmetics es un buen lugar para empezar. No olvides aplicar el códigoELESPANOL10 en el carrito para un 10% de descuento extra.

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