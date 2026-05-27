¿Home office este verano? Monta tu escritorio con este ordenador de sobremesa HP con pantalla Full HD

El auge de los portátiles y de los dispositivos cada vez más compactos parecía que iba a relegar a un segundo plano a los ordenadores de sobremesa tradicionales. Pero no es así. Sí que usamos mucho los portátiles, pero en casa siguen teniendo mucho sentido los PCs, sobre todo para teletrabajar, estudiar o compartir dispositivo entre varios miembros de la familia.

¿Las razones? La experiencia de un ordenador de sobremesa es mucho más cómoda, porque puedes organizar mejor el escritorio, tener una postura más cómoda y no dependes de una batería. Eso sí, preferimos los modelos compactos, y por eso el HP All in One 22-dg0005ns es uno de los mejores. Integra pantalla y hardware en un solo cuerpo, así que no necesitas torre y ocupa mucho menos espacio que un PC convencional. Además, ahora baja de precio 100€ en PcComponentes, ¡corre a por él si vas a hacer home office este verano!

Puntos fuertes de este ordenador de sobremesa HP

La pantalla Full HD de 21,5 pulgadas con tecnología antirreflectante es muy cómoda para teletrabajar.

El procesador Intel Celeron N100 de 4 núcleos alcanza 3,4 GHz y responde bien en multitarea.

SSD NVMe de 256 GB que mejora la velocidad de arranque y la apertura de los programas.

Conectividad Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 para conexiones más rápidas y estables en casa.

Un ordenador compacto y silencioso para trabajar en casa

HP All in One 22-dg0005ns

Da igual si tienes un espacio más grande o más pequeño, porque el HP All in One 22-dg0005ns se amolda muy bien a cualquier necesidad. Para empezar, tiene una pantalla VA Full HD de 21,5 pulgadas con tratamiento antirreflectante que reduce la fatiga visual. Además, la cobertura sRGB del 99% consigue colores precisos y naturales.

Es un equipo muy fluido, gracias a sus 8 GB de memoria DDR5 a 4800 MHz y el SSD PCle NVME que hace que el sistema responda rápido en navegación, videollamadas, edición de documentos o multitarea. Y encima es muy silencioso y eficiente, ¡lo tiene todo por menos de 400€!

Preguntas frecuentes

¿Este ordenador HP sirve para teletrabajar y estudiar?

Sí, es uno de los mejores para tareas de navegación, videollamadas, ofimática, clase online, streaming y para trabajar desde casa.

¿Viene listo para empezar a usarlo?

No del todo. El equipo incluye FreeDOS, así que necesitarás instalar un sistema operativo como Windows antes de empezar a utilizarlo.

¿Se puede ampliar la memoria RAM?

Sí, dispone de dos ranuras SO-DIMM y permite ampliar la memoria RAM si en el futuro necesitas más rendimiento.

¿Este ordenador ocupa mucho espacio?

No. Al ser un modelo All in One, integra todos los componentes detrás de la pantalla, así que ocupa mucho menos que un ordenador de sobremesa tradicional con torre.

Este HP All in One incluye teclado y ratón, varios puertos USB, HDMI y conexión Ethernet. Si es lo que buscas en casa, aprovecha ahora que está a un precio más bajo del habitual.

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