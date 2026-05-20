Prepárate para el Mundial con esta barra de sonido LG: escucha envolvente, 400 W y subwoofer inalámbrico 

¿Has empezado ya la cuenta atrás para el Mundial? El torneo de fútbol más esperado comienza el 11 de junio de 2026, y la Selección Española debutará el 15 de junio a las 18:00 (hora española) contra Cabo Verde. Si quieres equiparte de la mejor manera para no perderte ni un solo partido, tienes que tener en casa una buena barra de sonido.

Y no importa que tengas una Smart TV de última generación. Las televisiones inteligentes tienen una calidad de imagen tremenda y funciones de IA avanzadas, pero suelen quedarse algo cortas en el terreno del sonido, porque son bastante finas. Por suerte, es un problema que tiene fácil solución con la barra de sonido inteligente LG S40TR, rebajada ahora un 33% en las ofertas de PcComponentes solo por tiempo limitado. ¡Cuesta menos de 200€!

Lo más destacado de esta barra de sonido LG

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La barra de sonido inteligente LG S40TR se encarga de repartir el sonido por toda la habitación, en lugar de subir simplemente el volumen. Incluye altavoces traseros que recrean el efecto envolvente de un estadio, y también incluyen subwoofer inalámbrico. Sus 200 W de potencia añaden profundidad a los sonidos más graves.

Y como no necesitas cables, puedes colocar esta barra de sonido en cualquier rincón del salón. ¿Y en cuanto a la conectividad? HDMI ARC facilita la conexión con tu Smart TV y controlar la barra de sonido LG desde el propio mando. Podrás reproducir contenidos desde tu móvil gracias a la función Bluetooth.

Preguntas frecuentes sobre la barra de sonido LG

¿Cómo se conecta esta barra de sonido LG a la televisión?

Mediante HDMI ARC, que es la opción más cómoda Si no, por conexión óptica digital o Bluetooth.

¿Los altavoces traseros y el subwoofer son inalámbricos?

El subwoofer se conecta de forma inalámbrica a la barra principal. Los altavoces traseros también son inalámbricos respecto a la barra, aunque necesitan alimentación eléctrica.

¿Es compatible con cualquier televisión?

Sí, es compatible con la gran mayoría de televisiones actuales, siempre que tenga HDMI ARC, entrada óptica o Bluetooth. Con televisores LG compatibles, añade integración avanzada desde el propio menú.

¿Mejora la calidad en partidos de fútbol?

Sí y, de hecho, es uno de sus usos más interesantes. El sonido envolvente recrea el ambiente de estadio y mejora la sensación de inmersión.

Esta barra de sonido LG es todo lo que necesitas en casa si piensas vivir el Mundial de principio a fin y hacer planes en casa con amigos o familia. ¡Rebajadísima!

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