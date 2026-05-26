Así es la crema antiarrugas favorita de las mujeres +50: reconstruye la piel con complejo multialgas y protege con SPF 20

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No empieces a utilizar una crema antiarrugas cuando ya tienes líneas marcadas o signos de envejecimiento muy evidentes. La prioridad del cuidado facial siempre debe ser la prevención, y por eso lo recomendable es empezar alrededor de los 30 años, que es cuando la piel deja de producir tanto colágeno y pierde parte de su flexibilidad y elasticidad.

También influye mucho el ritmo de vida, pues hay factores (estrés, exposición solar, cambios hormonales, dormir poco) que hacen que la piel se vea más apagada, seca o cansada. Tengas ya o no los primeros signos de la edad, tienes que probar la crema antiarrugas reconstructora de Dr. Irene Eris ahora que está rebajada a mitad de precio en Druni. ¡Solo por tiempo limitado!

Beneficios de utilizar esta crema antiarrugas

Fórmula con SPF 50 para proteger la piel de la radiación solar y del fotoenvejecimiento.

Su complejo multialgas mejora la elasticidad y firmeza de la piel de manera progresiva.

Incluye activos que reducen la profundidad, el volumen y las arrugas visibles.

Textura hidratante que deja la piel más hidratada durante todo el día.

Esta es la crema que reconstruye la piel y protege al mismo tiempo

crema antiarrugas reconstructora de Dr. Irene Eris

La función principal de la crema antiarrugas reconstructora de Dr. Irene Eris es reforzar los componentes que la piel pierde con el paso del tiempo, como el colágeno, la elastina o el ácido hialurónico. Es decir, que te ayuda a tener una piel más flexible, menos tirante y con mejor aspecto general.

La fórmula contiene extractos de algas con propiedades regeneradoras y reafirmantes para ayudar a la piel a mantener la hidratación, lo que tiene consecuencias también para reducir las arrugas. Y como incorpora SPF 20, protege la piel frente a la exposición solar, aunque no sustituye a una protección más alta si vas a pasar muchas horas al sol.

Cómo introducirla en tu rutina de skincare

La manera más sencilla de utilizar esta crema hidratante antiarrugas es por la mañana, sobre la piel limpia y después de tu sérum habitual. Una pequeña cantidad es suficiente para cubrir todo el rostro y el cuello. Es totalmente compatible con activos como Vitamina C, niacinamida o ácido hialurónico.

Y si tienes la piel muy seca o sensible, puedes utilizar esta crema de Dr. Irene Eris junto a un sérum hidratante para una sensación de confort mayor. Si utilizas rutina por la noche, esta crema te ayudará a hidratar en profundidad durante el día y a proteger la piel gracias al SPF 20. Eso sí, te recomendamos reforzar igualmente la protección con un protector solar SPF 50 si vas a estar muchas horas al sol o utilizas productos sensibles a la luz solar.

¿Te gusta lo que has leído? Si la quieres probar, aprovecha que Druni la acaba de rebajar a menos de 30€, porque te vas a enamorar de su fórmula. ¡Ideal para tu piel!

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