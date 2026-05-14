Dormir del tirón es más fácil con este colchón de muelles ensacados rebajado en la Semana de Internet de Carrefour

¿Sabes lo que hay que tener en cuenta para elegir un buen colchón? Pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo, así que te puedes imaginar lo importante que es y el impacto que tiene en nuestra vida. De hecho, si duermes del tirón, te despertarás con más energía, mejor ánimo y sin dolores de espalda.

Hay muchos tipos de colchones que se adaptan bien a todas las necesidades, pero uno de los favoritos hoy en día son los colchones de muelles ensacados, como el Visco Spring de doble cara de Drom, rebajado ahora a menos de 200€ (antes costaba casi 500€) en la Semana de Internet de Carrefour.

Beneficios de dormir en un colchón de muelles ensacados

Independencia de lechos para que los movimientos de tu pareja no te despierten.

Firmeza alta para una postura adecuada durante la noche.

23 cm de altura y un soporte agradable para el cuerpo.

Doble cara verano-invierno para mayor confort durante todo el año.

Un descanso más fresco, estable y que se adapta a tu cuerpo

Visco Spring de doble cara de Drom

El Visco Spring de doble cara de Drom es un colchón de muelles ensacados muy bien equilibrado, porque no es ni muy blando ni demasiado rígido. Una de las claves está en la estructura interna, que responde de forma independiente a cada zona del cuerpo para una postura mucho más natural.

La capa de viscoelástica y fibra acoge muy bien el cuerpo, lo que significa que los hombros, las caderas y la espalda tendrán un mejor soporte, sobre todo si duermes de lado o cambias mucho de postura durante la noche. Y como tiene doblecara, es igual de agradable para el verano y para el invierno.

¿Qué es la Semana de Internet de Carrefour?

Estamos en el ecuador de la Semana de Internet 2026 de Carrefour, que termina este domingo 17 de mayo. Son ofertas disponibles solo en la tienda online de Carrefour, con precios que no encontrarás en ningún otro sitio en electrodomésticos, televisiones, muebles, juguetes y mucho más.

Para aprovechar los descuentos de hasta el 60%, solo tienes que rastrear el catálogo de Carrefour de arriba a abajo y añadir al carrito todos los productos que te interesen. Además, tienen envíos gratis en una gran selección de dispositivos y distintas opciones de financiación.

A veces, el problema no está en dormir más horas ni en tomar suplementos para conciliar el sueño. Es tan sencillo como cambiar un colchón de tantos años por uno con la última tecnología, como este colchón de muelles ensacados rebajadísimo ahora en la tienda online de Carrefour.

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