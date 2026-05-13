El truco definitivo para iluminar la mirada: el kit de ojos de Clinique con tres productos imprescindibles

¿Cuántas veces te ha dado pereza maquillarte y has optado por una máscara de pestañas y un toque de gloss en los labios? Los ojos son protagonistas absolutos del rostro, y los primeros en reflejar todo lo que nos pasa (alegría, tristeza, cansancio, estrés…). Y suele ser suficiente con un delineado finito, unas pestañas con volumen y una piel cuidada para que tu mirada parezca más descansada, luminosa y expresiva.

Por eso, hemos fichado el kit de ojos High Impact Hi-Fi Mascara Set de Clinique, ahora rebajado a menos de 22€ (antes casi 40€) en Druni por tiempo limitado. Incluye 3 productos imprescindibles para una mirada bonita y despierta, ¡a un superprecio!

Todo lo que incluye el kit de ojos de Clinique

Máscara High Impact High-Fi que aumenta el volumen de las pestañas hasta un 230% al instante. Delineador líquido negro High Impact para trazar líneas intensas, aunque no tengas mucha práctica. Desmaquillante de ojos y rostro Take The Day Off, que disuelve cualquier fórmula en segundos.

Tu rutina de ojos favorita, ¡ahora en oferta!

High Impact Hi-Fi Mascara Set de Clinique

El kit de ojos High Impact Hi-Fi Mascara Set de Clinique contiene tres productos imprescindibles en una buena rutina de ojos. Tan importante es maquillarte bien los ojos como retirar los productos al final del día para evitar que queden residuos.

Por eso, este set contiene un delineador para definir y una máscara para dar volumen y que parezcan mucho más densas y visibles en una sola pasada. Y completa el kit un bálsamo top ventas de Clinique, porque se convierte en aceite al entrar en contacto con la piel y elimina hasta el maquillaje más resistente sin necesidad de forzar.

Cómo utilizar estos productos paso a paso para una mirada más despierta

Aplica el delineador líquido sobre la línea superior de las pestañas. Puedes hacerlo con un trazo fino para definir el ojo o un poco más grueso. Continúa con la máscara de pestañas desde la raíz hasta las puntas con movimientos en zigzag para separar las pestañas y potenciar el volumen. Al final del día, coge una pequeña cantidad del bálsamo desmaquillante y masajea suavemente sobre los párpados y las pestañas.

¿Es todo lo que necesitas en tu rutina beauty? Este kit de ojos de Clinique solo contiene básicos, así que aprovecha que ahora está rebajado a menos de 25€ en Druni. ¡Chollazo!

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