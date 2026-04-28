¿Piel jugosa y efecto buena cara? El sueño de todas las mujeres en verano con un único producto (y rebajado)

Ahora que llega el buen tiempo, ¿eres de cambiar tu base de maquillaje por una BB Cream o por un buen protector solar con color? En verano nos apetece maquillarnos menos, aunque eso no significa que no queramos vernos bien. De hecho, todas buscamos ese efecto buena cara y que parezca que hemos dormido ocho horas del tirón, aunque no siempre sea así.

Y hemos fichado el único producto que vas a necesitar este verano en tu maleta, porque es un todo en uno que unifica el tono, deja la piel jugosa, con efecto glow y consigue un efecto buena cara. No puede ser otro que el iluminador líquido Dew-la-la de Benefit Cosmetics, rebajado un 22% en Sephora y con el poder de iluminar, hidratar y mejorar el tono del rostro sin utilizar más productos. ¡Nos encanta!

¿Por qué necesitas este iluminador en tu rutina?

Mantiene la hidratación hasta 12 horas sin cuartearse.

Fórmula resistente al agua y al sudor para mantener un glow bonito durante todo el día.

El 96% de las mujeres que lo han probado han notado la piel más luminosa, con efecto buena cara y un tono más homogéneo.

Incluye ácido hialurónico, glicerina y aceite de semilla de girasol para una piel más cuidada y flexible.

Glow natural y piel más jugosa con un solo producto

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Lo que todas queremos en verano es tener una piel bonita, bronceada y un tono más uniforme sin necesidad de ir maquilladas. Y para eso, el iluminador líquido Dew-la-la de Benefit Cosmetics es la fórmula perfecta. Tiene una textura muy ligera que se funde con la piel y no deja una sensación pegajosa. Así que también es para ti si tienes la piel grasa y sueles sudar más de la cuenta en verano.

Además, la fórmula está enriquecida con niacinamida, que es un ingrediente que mejora el tono. Así que tiene parte de producto de maquillaje y parte de cuidado facial para disimular rojeces, marquitas o signos de cansancio. Y se difumina de maravilla, incluso con la yema de los dedos.

Cómo utilizar este iluminador líquido paso a paso

Puedes utilizar este iluminador líquido de Benefit de varias maneras según el resultado que busques:

Sobre la piel limpia o con una crema hidratante, aplicando pequeñas cantidades en pómulos, puente de la nariz, arco de la ceja y barbilla para tener puntos de luz naturales.

Para un efecto buena cara, mezcla unas gotas con una base o BB Cream para rebajar el efecto pesado del maquillaje.

Mezcla el iluminador con tu crema hidratante favorita y aplícalo por toda la cara.

Utilízalo en hombros, clavículas o escote para potenciar el bronceado.

¡Queda precioso! Es una de las fórmulas más vendidas del momento en Sephora, así que corre a por tu iluminador líquido antes de que se agote. Además, ¡está rebajado a solo 35€!

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