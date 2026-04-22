Adiós al café aburrido: prepara espressos, lattes y capuccinos en casa como si fueras barista

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¿Conoces las cafeteras express? Tal vez tienes en mente las italianas de toda la vida o las de cápsulas, pero estos modelos se asemejan mucho más a los que utilizan los baristas en las cafeterías para preparar un café de especialidad. A diferencia de las cafeteras de cápsulas, las express utilizan presión para extraer mejor el aroma y conseguir un café con más cuerpo, crema y sabor.

Además, permiten preparar un espresso por la mañana, un cappuccino con espuma o un latte más suave para media tarde. Las cafeteras express se adaptan a ti, al tipo de café, de leche y al tamaño de la taza, no al revés. Y por eso tienes que fichar en AliExpress la cafetera express semiautomática de CREATE, rebajada a menos de 140€ en su Día de Marcas.

Puntos fuertes de la cafetera de CREATE

20 bares de presión para extraer café con más crema y sabor.

Incluye depósito de leche de 0,5 litros para preparar capuccinos y lattes.

Potencia de 1250 W para calentar más rápido.

Incluye 2 filtros para preparar hasta 2 tazas de café a la vez.

Consigue un café más cremoso sin depender de las cápsulas

Cafetera express semiautomática de CREATE

La cafetera express semiautomática de CREATE es perfecta si quieres preparar distintos tipos de café en casa fácilmente. Por ejemplo, podrás hacer un espresso intenso, un capuccino con espuma, un latte suave e incluso un café más largo o más corto. Todo sin necesidad de comprar cápsulas distintas según el tipo de bebida.

Integra un depósito de leche muy práctico y útil si te gustan las bebidas con espuma, y además puedes sustituir la leche animal por cualquier otra bebida vegetal. Es una cafetera express con control de temperatura y una caldera de acero inoxidable de calentamiento rápido.

¿Para quién es ideal esta cafetera express?

Esta cafetera express de CREATE es perfecta para tener en casa si eres fan del café y quieres prepararlo con la mejor calidad sin moverte de casa y sin ser barista. Conseguirás un resultado muy parecido al de tu cafetería de especialidad favorita.

Además, si en casa tomáis cafés de distintos tipos, ahorraréis mucho en cápsulas. Incluye un depósito de agua de 1,5 litros para preparar varias tazas seguidas sin rellenarlo, y el depósito de leche viene bien si os gustan los capuccinos o lattes con el punto justo de leche.

Por no hablar de que esta cafetera express de CREATE tiene una estética retro que queda de maravilla en cualquier cocina. Consíguela ahora en AliExpress por menos de 140€.

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