5 ideas de recetas originales para preparar esta primavera en la freidora de aire

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La freidora de aire es el pequeño electrodoméstico que nos echa una mano en casa en cualquier época del año para cocinar sin aceite, con menos grasa y menos calorías que cualquier otra alternativa. ¿Todavía no tienes una air fryer en la cocina? Te estás perdiendo infinidad de recetas esta primavera.

Ahora que suben las temperaturas, nos apetece comer más variado, ligero y, por qué no, probar nuevas recetas. Y hemos fichado la freidora de aire CREATE de 6,2 litros rebajada a menos de 65€ en la Promo de Aniversario de AliExpress, y además puedes aplicar estos cupones descuento para ahorrar aún más en todas tus compras:

ESAS30 : 30€ de descuento en compras superiores a 209€.

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Lo más interesante de esta freidora de aire CREATE

1800 W de potencia para cocinar más rápido y con mejores resultados.

Capacidad de 6,2 litros para preparar hasta 6 o 7 raciones en una tanda.

Sistema de aire caliente 360º para no tener que remover los alimentos constantemente.

8 programas automáticos y opción de ajustes manuales.

La freidora de aire para cocinar más rápido y en menos tiempo

Freidora de aire CREATE

La freidora de aire CREATE de 6,2 litros funciona con un sistema de circulación de aire caliente a 360º que cocina los alimentos de manera homogénea. Así no tendrás que dar la vuelta ni controlar la preparación, y por supuesto conseguirás mejores resultados. Y su capacidad es ideal para preparar varias raciones al mismo tiempo.

Incluye en la parte superior una pantalla táctil para ajustar la temperatura hasta 200 ºC y programar tiempos entre 1 y 60 minutos. Además, incluye también varios programas automáticos para las recetas más habituales. Al terminar de cocinar, podrás introducir las piezas en el lavavajillas para ahorrar tiempo y ahorrarte el fregado manual.

Recetas originales para primavera en air fryer

Esta freidora de aire CREATE es perfecta para preparar todas estas recetas originales esta primavera:

Espárragos verdes crujientes con parmesano. Tacos de lechuga con pollo especiado. Salmón con costra de hierbas. Chips de calabacín con un toque de limón. Mini tartas de manzana individuales.

Hoy en día, la freidora de aire es un pequeño electrodoméstico imprescindible en todas las cocinas, así que aprovecha que ahora acaba de bajar su precio a menos de 65€ en la Promo de Aniversario de AliExpress. ¡Termina este 25 de marzo a medianoche!

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