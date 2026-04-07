Los pódcasts y los audiolibros ganan fuerza en España: Disfruta del catálogo completo de Audible por solo 0,99€/mes

Seguramente, en los últimos días o semanas has consumido algún pódcast o audiolibro: no eres ni la primera ni la última persona en hacerlo recientemente. Según el informe Audible Compass 2025, más del 70% de los españoles lo hace, y cerca de la mitad afirma que ha incrementado su consumo respecto al año anterior. Esto demuestra que ya no solo recurrimos a la música cuando estamos en casa, conduciendo o viajando, sino que los contenidos en audio han ganado un espacio importante en nuestro día a día.

Parte de su éxito se debe a que estos formatos se adaptan fácilmente a momentos en los que otros no encajan, pues puedes escucharlos mientras haces otras actividades como por ejemplo cocinar o practicar running. Además, alrededor del 90% de los usuarios los percibe como una forma de entretenimiento de calidad y también como una vía para aprender cosas nuevas. Si ya formas parte de esta tendencia o quieres empezar, Audible se presenta como una de las mejores opciones. Actualmente, ofrece una promoción que permite acceder a todo su catálogo por 0,99 € al mes durante tres meses, siempre que te suscribas antes del 14 de abril.

¿Por qué está ganando tanta popularidad Audible y qué es esta plataforma?

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Audible es la plataforma de audio de Amazon y reúne más de 100.000 contenidos, entre los que hay audiolibros, lanzamientos recientes, pódcast exclusivos y series narradas. Su valor diferencial está en que no se limita al audiolibro clásico como ocurre con otras apps, sino que aúna en una misma plataforma entretenimiento, aprendizaje y distintos formatos narrativos que encajan perfectamente con el estilo de vida de hoy en día.

Durante los últimos meses, han ganado especial protagonismo géneros como el misterio, el true crime o la ciencia ficción, siendo el suspense el más escuchado. Asimismo, más del 80% de los usuarios elige qué escuchar en función de la temática, pero también da mucha importancia a la voz que narra. Esto no quiere que se haya dejado de leer en papel. De hecho, muchos oyentes aseguran combinar ambos formatos, e incluso descubren nuevos estilos gracias a los audiolibros.

Audiolibros y podcasts por 0,99€: esta es la propuesta de Audible

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Si te interesa este mundo, ahora es un buen momento para probarlo. Audible ha lanzado una oferta para descubrir sus pódcast y audiolibros, y te adelantamos algo: es fácil engancharse una vez empiezas. Hasta el 14 de abril, puedes suscribirte por solo 0,99 € al mes durante los tres primeros meses, lo que supone un descuento superior al 90% sobre su precio habitual.

Durante ese periodo, tendrás acceso ilimitado a todo el catálogo de Audible, con más de 100.000 títulos disponibles. Después, podrás decidir si continuar con la suscripción, que pasa a costar 9,99 € al mes, y seguir disfrutando del contenido. Esta promoción está dirigida a nuevos usuarios e incluye ventajas como escucha sin anuncios, descargas para oír sin conexión y la posibilidad de cancelar en cualquier momento.

Qué escuchar ahora: los audiolibros y pódcast más reproducidos del momento

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Puede que, con todo esto, te surja una gran duda... Vale, ¿y qué escucho si me suscribo? ¿Qué incluye realmente Audible? Con tu suscripción puedes acceder a miles de contenidos, desde los audiolibros y pódcast más recientes hasta producciones originales y grandes éxitos editoriales. Su lema, “libertad para escuchar”, refleja muy bien la amplitud de géneros y opciones disponibles.

Si te interesa el crecimiento personal, destacan títulos como 'Hábitos atómicos' de James Clear o 'Sapiens' de Yuval Noah Harari. Para los amantes de la ficción, la saga 'Reina Roja' de Juan Gómez-Jurado es uno de los grandes éxitos de la plataforma. También puedes explorar novedades como 'El secreto' de Gabriela Salazar o 'Cuando se apaguen las luces'. En el terreno de la fantasía y la ciencia ficción, sobresalen 'Olvidado Rey Gudú' de Ana María Matute, con una cuidada producción coral, y 'Dungeon Crawler Carl' de Matt Dinniman.

Por otro lado, si lo que te llama la atención de Audible es tener acceso a multitud de pódcast, también tenemos un puñado de recomendaciones para ti. 'Nadie sabe nada', con Andreu Buenafuente y Berto Romero, es ideal si buscas humor. 'Entiende tu mente' se ha consolidado como una referencia en psicología aplicada, y en el ámbito del true crime, 'El caso Asunta' sigue siendo uno de los más escuchados.

¿Cómo conseguir la oferta de Audible?

Esta oferta de Audible está disponible hasta el 14 de abril, así que conviene aprovecharla a tiempo si quieres acceder por 0,99 € al mes durante los tres primeros meses.

Para ello, solo tienes que entrar en la plataforma Audible, seleccionar “Comenzar mi suscripción”, iniciar sesión con tu cuenta de Amazon (o crear una nueva), añadir un método de pago y confirmar.

Verás automáticamente aplicada la promoción, sin necesidad de códigos. En cuestión de minutos tendrás acceso completo al catálogo, con la opción de cancelar cuando quieras.

Entonces, ¿vale la pena probar Audible? Los pódcast y los audiolibros se han convertido en una forma muy cómoda de consumir contenido, ya sea en casa, mientras conduces o por la noche, como último plan del día. De hecho, la mayoría de los usuarios los asocia con momentos de desconexión y bienestar, e incluso con una reducción del estrés. Por eso, esta promoción es una buena oportunidad para adentrarte en este formato y descubrir todo lo que ofrece.

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