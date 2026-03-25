Así es la última oferta de la HUAWEI Store: el smartphone que hace fotos profesionales tiene descuentazo

El smartphone es el dispositivo electrónico al que le damos más uso, así que es lógico que tengamos que renovarlo cada cierto tiempo. Suele ser alrededor de los 3 años, aunque en algunos casos puede ser menos (en el caso de los modelos de gama baja, sobre todo) o quizá lo podemos alargar si es un móvil de gama media-alta. Así que, si estás en el punto de renovar tu dispositivo, te interesa la última oferta que hemos fichado en el 6º aniversario de la HUAWEI Store.

Acaban de rebajar el HUAWEI Pura 80 Pro, un smartphone que lleva al límite lo que esperamos de un móvil actual con una potencia tremenda, una cámara mejor aún y una experiencia más fluida desde el primer uso. Lo mejor es que ahora lo puedes conseguir con un 10% de descuento con el cupón A6ANIVERSARIO10 y llevarte otros regalos y beneficios solo por tu compra. ¡Hasta el 31 de marzo!

Lo más destacado del HUAWEI Pura 80 Pro

Sensor de cámara de 1 pulgada que captura mucha más luz y mejora las fotos incluso de noche.

Ofrece una batería de 5.170 mAh que aguanta todo el día con uso intensivo.

Carga ultrarrápida de hasta 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica.

Pantalla con brillo máximo de 3.000 nits que se ve bien incluso a pleno sol.

Un smartphone que te sigue el ritmo y hace fotos brutales

HUAWEI Pura 80 Pro

El HUAWEI Pura 80 Pro es un smartphone que juega muy bien sus cartas. La característica más destacada (y la que llama la atención a simple vista) es la cámara, con un sensor de 1 pulgada que capta más luz en cada foto. Así que las imágenes son más nítidas, con colores más fieles y mejores resultados en condiciones complicadas.

Además, el sistema de teleobjetivo abre muchas posibilidades creativas. En el día a día, la batería de 5.170 mAh acompaña. Es un smartphone con un cristal que es hasta 20 veces más resistente que la generación anterior para no preocuparte por golpes ni caídas.

Celebra a lo grande el 6º Aniversario de la HUAWEI Store con estos descuentos

La HUAWEI Store cumple este mes de marzo su 6º Aniversario, y lo están celebrando con descuentazos en cientos de dispositivos. Para empezar, tienen un 10% de descuento en toda la tienda con el código A6ANIVERSARIO10, además de otros cupones descuento exclusivos para ciertos productos. Y en cada compra, te llevarás a casa regalos y accesorios.

Por ejemplo, estos son todos los beneficios de comprar este HUAWEI Pura 80 Pro en la Store:

10% de descuento con el cupón A6ANIVERSARIO10 .

. Funda de móvil gratis.

12 meses de HUAWEI Care + protección de pantalla + sustitución de batería.

Envío gratuito en 1-2 días laborables.

Si quieres aprovechar la oferta para renovar tu smartphone, este HUAWEI Pura 80 Pro es uno de los mejores móviles de gama alta del mercado. Y no todos los días tienes la opción de conseguirlo más barato, ¡date prisa!

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