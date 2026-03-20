AliExpress revienta el precio de este smartphone POCO, que ya es el más vendido en sus ofertas de aniversario

Si te toca cambiar tu móvil viejo por un smartphone de última generación, sabrás que no es una decisión fácil. En el mercado hay decenas de marcas, prestaciones parecidas y dispositivos que se diferencian de otros por cambios mínimos. Así que, para acertar, necesitas tener muy en cuenta cuáles son tus necesidades y buscar un equilibrio entre pantalla, batería, cámara y rendimiento.

Los smartphones son dispositivos cada vez más modernos, inteligentes y que utilizamos literalmente para todo, aunque no necesitas gastarte un dineral para renovar el tuyo. Mucho menos con la oferta de aniversario de AliExpress que acabamos de fichar en el smartphone POCO X7 Pro, rebajado ahora a menos de 230€ (antes 433) y además puedes aplicar el cupón descuento AliExpress ESAS30 para llevártelo más barato.

Características top de este smartphone POCO

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K y 120 Hz.

Batería de 6000 mAh que supera las 20 horas de vídeo o más de 14 horas de uso continuado.

Procesador Dimensity 8400-Ultra de 4 nm para un buen rendimiento en multitarea.

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica que mejora la calidad de fotos y vídeos.

Así es el smartphone POCO que arrasa en ventas en AlIExpress

smartphone POCO X7

El smartphone POCO X7 Pro tiene muchas características que merecen la pena, pero lo que más nos gusta es la sensación de continuidad. Es decir, que está hecho para seguirte el ritmo y para que no tengas que estar pendiente del porcentaje de batería ni tengas que cerrar apps para que todo funcione bien. La autonomía es uno de sus puntos fuertes con la capacidad de 6000 mAh.

El rendimiento es otro de sus grandes argumentos a favor, sobre todo por el procesador de 4 nm —junto a memorias rápidas— que hace que el sistema responda con la máxima fluidez en la mayoría de tareas. Y después están los extras que mejoran la experiencia de este smartphone POCO rebajado: es resistente al agua y al polvo, incluye 5G y Wi-Fi 6, sonido optimizado y funciones de IA para fotos.

Promo de Aniversario: cupones descuento AliExpress y cómo utilizarlos

AliExpress continúa celebrando su 16º aniversario, y lo hace con descuentos de hasta el 80% en miles de productos de primeras marcas. Este smartphone POCO es solo un ejemplo, porque encontrarás auténticos chollos en telefonía, grandes y pequeños electrodomésticos, belleza, moda, cuidado personal y mucho más. Además, con estos cupones descuento AliExpress ahorrarás aún más en tu compra:

ESAS30 : 30€ de descuento en compras superiores a 209€.

: 30€ de descuento en compras superiores a 209€. ESAS45 : 45€ de descuento en compras superiores a 319€.

: 45€ de descuento en compras superiores a 319€. ESAS60 : 60€ de descuento en compras superiores a 429€.

: 60€ de descuento en compras superiores a 429€. ESAS70: 70€ de descuento en compras superiores a 509€.

Para aprovechar las ofertas de aniversario AliExpress, como la que tiene ahora este smartphone POCO, solo tienes que añadir tus productos favoritos al carrito y aplicar los cupones anteriores justo antes de hacer el pago. ¡Solo hay chollos!

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