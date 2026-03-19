Así puedes cuidarte desde dentro sin cambiar tu rutina de skincare para una piel más luminosa e hidratada

¿Te cuidas la piel con sérums, cremas hidratantes o contornos de ojos? Todos deberíamos tener nuestra propia rutina de skincare, adaptada siempre a las necesidades de la piel y a la edad. Eso sí, los expertos reconocen que el estado de la piel, del cabello e incluso la energía dependen más bien del interior que del exterior. Y por eso uno de los mejores suplementos para la piel es el colágeno neutro.

La gran ventaja es que no necesitas grandes cambios para tomarlo ni cambiar ninguno de los productos que ya utilizas en tu rutina de skincare. Al menos, con el colágeno neutro Beauty Superglow Collagen de Alma Secret, una fórmula que puedes tomar con agua, café y hasta con un yogur. Notarás los beneficios en pocas semanas, así que aprovecha que ahora está rebajada a menos de 30€ en Druni.

Beneficios de tomar el colágeno de Alma Secret

Aporta 2,5 g de péptidos de colágeno bioactivos por dosis con bajo peso molecular para favorecer su absorción.

Incluye 150 mg de ácido hialurónico para hidratar la piel desde dentro.

Contribuye a la síntesis del colágeno y al sistema inmunitario.

Incluye una enzima antioxidante que combate el estrés oxidativo.

Piel hidratada, luminosa y elástica sin cambiar tu rutina

colágeno neutro Beauty Superglow Collagen Alma Secret

El colágeno neutro Beauty Superglow Collagen de Alma Secret lo puedes tomar mezclado con prácticamente cualquier bebida o alimento (frío o caliente) sin cambiar demasiado tus hábitos. Eso te facilitará el hecho de ser constante y que no te dé pereza tomarlo, porque además tiene un sabor neutro.

Combina colágeno neutro con ácido hialurónico para ayudar a retener el agua en la piel, así que la sensación es mucho más flexible y menos tirante. A esto se le suman las fito-ceramidas, que refuerzan la barrera cutánea y reducen la pérdida de hidratación. El resultado es una piel mucho más luminosa, hidratada y con un tono uniforme.

Preguntas frecuentes sobre el colágeno neutro

¿Tienes dudas antes de empezar a tomar el colágeno neutro? Respondemos a las preguntas más frecuentes a continuación.

¿Qué es exactamente el colágeno neutro?

Es un suplemento en polvo sin sabor que puedes mezclar con bebidas o alimentos sin modificar el gusto.

¿Cuándo es mejor tomarlo?

No hay un momento recomendado. Lo puedes tomar por la mañana, por la noche o en el momento de tu rutina que te resulte más cómodo.

¿Se puede mezclar con cualquier bebida?

Sí, con agua, café, infusiones, batidos o yogur. Solo se recomienda evitar líquidos muy ácidos.

¿Cuánto tiempo hay que tomarlo para notar resultados?

Lo ideal es mantener un uso continuado de al menos 8-12 semanas para empezar a apreciar cambios.

¿Para quién está recomendado este suplemento de colágeno?

Para quienes quieren mejorar el aspecto de la piel, el cabello o reforzar el cuidado desde dentro sin complicarse demasiado.

El colágeno neutro de Alma Secret es una de las mejores fórmulas disponibles en el mercado, y ahora está rebajado un 25% en Druni solo por tiempo limitado. ¡Empieza a cuidarte desde dentro!

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