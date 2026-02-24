¿Qué hacer en primavera? Las 3 experiencias más originales de Fever tienen descuentos del 20%

¿Buscas planes originales para hacer esta primavera en pareja, con familia o amigos? Imagina revivir los cuentos clásicos de tu infancia a través del ballet, disfrutar de las canciones más icónicas del jazz o el soul en voces que te ponen los pelos de punta o convertirte en jurado popular por un día para castigar a los culpables de un asesinato.

Estas tres experiencias son las más originales del catálogo de Fever, y ahora puedes comprar tus entradas para cualquiera de ellas con un 20% de descuento. Para aprovechar la promoción relámpago de 72 horas de Fever solo tienes que elegir la experiencia, la ciudad y la sesión, porque Ballet of Lights, The Jury Experience y The Jazz Room están disponibles en casi toda la geografía española. ¡Compra ya tus entradas!

Ballet of Lights

Si te apetece revivir los cuentos clásicos de tu infancia y además te gusta la danza, tienes que comprar entradas para Ballet of Lights. Es un espectáculo que ya ha pasado por muchas otras ciudades en todo el mundo y que combina lo mejor del ballet con una puesta en escena que te trasladará al mundo mágico de La Bella Durmiente en un show para toda la familia de 60 minutos de duración.

Seis bailarines locales, trajes que brillan en la oscuridad, una coreografía que te dejará con la boca abierta y el cuento de siempre, ahora contado desde el ballet. Este espectáculo está disponible en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Málaga y Murcia. Además, en las dos primeras ciudades también podrás disfrutar de Ballet of Lights en la versión de Cenicienta. Aprovecha para comprar tus entradas con un 20% de descuento para la fecha que tu quieres, solo si lo haces entre hoy y el 26 de febrero.

The Jury Experience

Imagina que entras en una sala y todas tus preocupaciones desaparecen para formar parte del jurado popular de un caso que ha provocado una muerte. Esa es la carta de presentación de The Jury Experience, una obra de teatro en vivo con formato de juicio donde el público decide el veredicto final.

Uno de los casos es el siguiente: un coche autónomo da un volantazo para evitar un accidente y acaba matando a una persona. ¿Quién es el culpable? Tu misión es intentar que se haga justicia después de analizar todos los testimonios y las pruebas del accidente.

Según la ciudad y la sesión que elijas, el caso puede cambiar, pero siempre te tocará resolver asesinatos. Aprovecha el 20% de descuento en los planes Fever Originals para comprar tus entradas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Alicante, Mallorca, Valencia o Sevilla, entre otras ciudades españolas.

The Jazz Room

¿Tus planes favoritos van acompañados de música? The Jazz Room es el espacio perfecto para rendir tributo a los músicos más influyentes de la historia. Por ejemplo, podrás viajar con las canciones más icónicas de Frank Sinatra y Louis Armstrong, reinventadas en un ambiente íntimo y con música en directo.

También podrás viajar al corazón de Nueva Orleans, la cuna del jazz, y a los sonidos del saxofón o la trompeta. Incluso recordar los grandes clásicos del soul y los éxitos modernos interpretados por músicos de primer nivel.

Puedes vivir la experiencia en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla o Valencia, entre otras, y elegir el tributo The Jazz Room que prefieras.

Las experiencias Fever Originals tienen propuestas interesantes para todos los gustos y para hacer en familia, y la mayoría pasarán por distintas ciudades españolas durante esta primavera. Consulta las fechas, los horarios y aprovecha que tienes un 20% de descuento solo si compras tus entradas los días 24, 25 y 26 de febrero. ¡Date prisa!

