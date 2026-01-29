Últimas ofertas de enero en MediaMarkt: los auriculares Sony más respetuosos con la salud auditiva, ¡rebajados!

Los auriculares de diadema han vuelto a nuestra vida para quedarse. Tuvieron una época muy potente y después cayeron en el olvido, porque todo el mundo usaba los in-ears, que se introducen en el canal auditivo y son mucho más discretos. Pero los de diadema vuelven a estar de moda. Son comodísimos, menos invasivos con la salud auditiva y los puedes llevar durante todo el tiempo que quieras sin molestias.

De hecho, como se apoyan alrededor de la oreja y no se introducen en el oído, la sensación es más natural y cuidas mejor tu audición. Si cuidarte más está entre tus planes para este 2026, también deberías revisar tu manera de escuchar música, y pasarte a un modelo como los auriculares inalámbricos de diadema Sony WH-CH720NB. ¡Están casi a mitad de precio en MediaMarkt!

Beneficios de estos auriculares de diadema

Cómodos para llevarlos durante todo el día sin molestias.

Incluye cancelación de ruido para concentrarte mejor.

35 horas de autonomía para varios días de uso normal.

Sonido muy equilibrado para música, pódcast y llamadas.

Así son los auriculares inalámbricos Sony más respetuosos

Los auriculares inalámbricos de diadema Sony WH-CH720NB tienen muchos puntos a favor, pero nos encanta cómo equilibran la comodidad y el aislamiento. Por un lado, incluyen cancelación de ruido activa que reduce el sonido ambiente en la calle, en el transporte público o en casa. Y así te evitas subir el volumen.

Por el otro, solo pesan 192 gramos y tienen almohadillas que rodean la hora. Así que la experiencia de sonido es comodísima para las sesiones de escucha más largas. Además, incluye un modo de sonido ambiente para esos momentos en los que no quieres aislarte y necesitas estar pendiente de lo que ocurre a tu alrededor. ¡Lo tienen todo! Y están disponibles en negro, azul, blanco y rosa.

