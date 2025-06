Los 10 mejores juegos de mesa del 2025: para jugar en familia o con amigos

New Mall Media

Jugar a un juego de mesa es uno de los mejores planes que se pueden hacer durante las reuniones con amigos o con familia en casa. Ya sean juegos de mesa clásicos o juegos de mesa más modernos, permiten pasar un buen rato en el que las risas están aseguradas. Además, en muchas ocasiones también nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades mentales, y es que algunos nos invitan a sacar nuestro lado más creativo y otros, a pensar para ganar.

Pero el mercado de los juegos de mesa es súper amplio y quizá, no sepas cuál elegir. Pues bien, si ese es tu caso te lo ponemos fácil: hemos elaborado un listado con nuestros juegos de mesa favoritos para que decidir no te cueste tanto. Y te adelantamos algo: los hay para todos los gustos, así que seguro que encuentras a tu próximo compañero para los fines de semana con amigos.

Selección de los 10 mejores juegos de mesa de 2025.

Preguntas frecuentes sobre juegos de mesa.

Recomendaciones para elegir el más adecuado según tus gustos y estilo de vida.

¿Buscas un juego de mesa para divertirte con tu familia y amigos? ¿O uno estratégico para poner a prueba tus habilidades? Sigue leyendo y encuentra el que mejor encaje contigo.

Tabla comparativa con los mejores juegos de mesa 2025

Juego Nº jugadores Duración Tipo de juego Lo mejor Virus 2-6 20 min Competitivo, divertido Adictivo y muy rápido de jugar La polilla tramposa 3-5 20-30 min Humor, cartas Gana quien haga trampas sin ser pillado Dixit 3-8 30-45 min Creatividad, narrativo Estimula la imaginación Cluedo 2-6 45-60 min Misterio, deducción Un clásico de detectives actualizado Rummikub 2-4 30-60 min Lógico, matemático Mejora la estrategia y la agilidad mental Código Secreto 2+ 15-30 min Espionaje, cooperativo Ideal para jugar en equipo Carcassonne 2-5 35-45 min Estrategia Construye ciudades y caminos Magnetic (ajedrez) 2 15-30 min Clásico Portátil y perfecto para pensar Hanabi 2-5 25 min Cooperativo, memoria Juego en equipo sin ver tus cartas Jenga 2+ 10-20 min Habilidad, destreza Clásico de tensión y equilibrio

virus-juegos

Ideal para: pasar un rato divertido con los amigos.

Virus es un juego de mesa barato que empezó a ganar popularidad hace unos años y lo cierto es que es tan divertido y adictivo que no nos sorprende en absoluto. La premisa es la siguiente: un virus se ha escapado del laboratorio y ahora la salud de la población está en riesgo. Por ello, los jugadores (entre 2 y 6) tendrán que competir para erradicar los virus y aislar un cuerpo sano para poner fin a la pandemia. Las partidas duran unos 20 minutos y te aseguramos que pasarán volando.

polilla-tramposa

Ideal para: divertirte de una forma diferente.

La polilla tramposa es uno de los juegos de mesa más originales que existen, pues probablemente sea el único en el que no solo se puede, sino que se deben hacer trampas para ganar. Bueno, esto no resulta imprescindible... pero teniendo en cuenta que el objetivo es quedarse sin cartas en la mano para ganar, no está de más que los jugadores se las ingenien para deshacerse de ellas y conseguir la victoria. Eso sí, hay que hacerlo disimuladamente, porque en cada partida habrá un encargado de vigilar y pillar a los tramposos.

dixit classic

Ideal para: explotar tu creatividad.

Dixit es un juego de mesa con tablero y cartas ilustradas perfecto para dejar volar la imaginación. Ideal para entre 3 y 8 jugadores de +8 años, consiste en titular las cartas con la suficiente creatividad como para que el resto de jugadores la confundan con otras y adivinar por otro lado qué cartas titulan los demás.

cluedo

Ideal para: ejercitar tu mente y vivir una experiencia clásica.

¿Te gustan las historias de detectives? Con Cluedo podrás convertirte en uno, porque tu misión será recorrer las diferentes estancias del tablero para resolver un crimen. ¿Quién, cómo y con qué arma lo hizo? Haz las preguntas correctas, haz tus anotaciones y acusa al culpable cuando creas tenerlo todo claro. Si eres el primero en acertar, te convertirás en el ganador de la partida en este juego de mesa clásico que nunca pasa de moda. Además, esta edición incluye al Fantasma De Ms White.

rummikub

Ideal para: usar la lógica y demostrar tu rapidez mental.

Te gustaran o no las matemáticas en el colegio, hay algo claro: Rummikub mejorará tus habilidades mentales. Y es que si quieres ganar a tus contrincantes (es para 2-4 jugadores) tendrás que darle vueltas a la cabeza y pensar cómo puedes colocar todas tus fichas en el centro de la mesa. Para ir deshaciéndote de ellas, tienes que crear o bien filas de números consecutivos, o bien filas con el mismo número pero diferente color.

codigo-secreto

Ideal para: jugar en grupo.

Código Secreto es un juego de mesa fantástico para llevar de viaje, porque no ocupa demasiado espacio. En él, se mezclan la intriga, las claves secretas y el espionaje. De hecho, debes ponerte en la piel de un espía para intentar descubrir a tus contrincantes. Se juega por equipos y es muy importante la cooperación para juntar pistas y descubrir al asesino.

carcassone

Ideal para: explotar tus habilidades de estratega.

Carcassone es uno de los juegos de mesa más famosos que existen y lo pueden jugar niños a partir de 7 años. Las partidas, para 2-5 jugadores, consisten en colocar losetas y construir ciudades, monasterios y caminos. El jugador que más puntos tenga al terminarse las losetas, ganas.

magnetic juego mesa

Ideal para: aquellos que busquen aprender mientras se divierten.

Magnetic es un ajedrez magnético para dos personas, un juego de mesa de lógica, juicio, pensamiento y decisión. Ideal para divertirse y aprender, este juego mejora la habilidad y la rapidez mental. Ocupa muy poco espacio, por lo que es un juego de mesa de viaje.

hanabi juego mesa

Ideal para: pasar una tarde de verano con los amigos.

Hanabi es uno de los mejores juegos de mesa baratos que encontrarás actualmente en el mercado. Se trata de un juego de mesa cooperativo para 2-5 jugadores, cuyas partidas duran 25 minutos. El objetivo es crear un espectáculo pirotécnico perfecto, pero con tanto humo y tanta pólvora es difícil ver. Por eso, hay que hablar con los compañeros y traspasarse información para conseguir los resultados esperados.

jenga

Ideal para: aquellos que quieren diversión sin necesidad de demasiada concentración.

Como última alternativa te presentamos Jenga, un juego de mesa de habilidad que bien podríamos definir como el clásico juego de bloques de madera. Si consigues quitar los bloques sin que la pila se caiga, te convertirás en el ganador de la partida. Pero para conseguirlo necesitarás estrategia, habilidad y claro está, un poco de suerte.

Preguntas frecuentes sobre juegos de mesa

¿Cuál es el mejor juego de mesa para jugar en familia?

Los más recomendables para grupos de adultos y niños son Dixit y Carcassonne, por su accesibilidad y dinámica.

¿Qué juego de mesa sería perfecto para 2 jugadores?

El ideal sería Magnetic-Dongzqan, pero también valen perfectamente Rummikub o Hanabi.

¿Se pueden llevar de viaje?

Sí. Los juegos Código Secreto, Magnetic o Virus son fáciles de transportar y no tienen un tablero complejo.

¿Cuáles son los juegos de mesa más originales?

La polilla tramposa y Hanabi, puesto que ofrecen dinámicas diferentes a los juegos más tradicionales.

¿Cuál es el mejor juego de mesa para ti?

Si buscas un juego de mesa para jugar con amigos o familia, cualquiera de estos cumplirá sin duda tus expectativas. ¿A qué estás esperando para hacerte con uno de ellos?

