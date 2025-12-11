Xiaomi Vacuum E12: el robot aspirador que arrasa con todo ahora cuesta solo 78 €

Olvidarte de la aspiradora y la fregona cada vez es más barato. Sobre todo cuando surgen opciones como el Robot aspirador Xiaomi Vacuum E12. Este modelo te deja los suelos impecables gracias a su función de aspirado y fregado, con buenos resultados gracias a sus 4000 Pa de potencia y con total comodidad al poderse programar vía app. Pero lo mejor de todo es que no solo es bueno, también es barato, ya que ahora mismo está rebajado a 78 € en PcComponentes.

Es un robot de limpieza de Xiaomi pensado para hogares medianos y pequeños, con diferentes tipos de suelos y/o con mascotas. Te va a sorprender por su tamaño, por su precio y por sus resultados.

Lo mejor de este robot aspirador

Tiene 4.000 Pa de potencia, por lo que puede con todo tipo de suciedad en cualquier superficie.

El cepillo antienredos, perfecto si tienes mascotas en casa.

La batería aguanta hasta 2 horas de uso, perfecta para viviendas de tamaño medio.

Lo controlas y programas como quieras con la app de móvil, o usando tu voz con Alexa o Google.

Robot aspirador Xiaomi Vacuum E12

Robot aspirador Xiaomi Vacuum

Con ese precio, podrías esperar del Robot aspirador Xiaomi Vacuum E12 que fuera un modelo de lo más básico, pero nada más lejos de la realidad. Para empezar, viene con cepillo antienredos que va genial para evitar atoros por el pelo de tus mascotas. Para terminar, incluye mopas para no solo aspirar, sino también fregar los suelos de casa cuando se lo pidas. Y todo esto controlado y programado desde la app móvil, que te permite escoger rutinas de limpieza para diferentes horas y días según tus preferencias. No se queda corta en potencia y comodidades, pero tampoco en autonomía, ya que aguanta hasta 2 horas de limpieza sin interrupciones. ¿Y si se queda sin carga? Pues vuelve a su base, se recarga y vuelve a retomar la limpieza por donde la dejó. Así de fácil.

Por su autonomía y tamaño, es un robot ideal para casas pequeñas y medianas de una planta, como también para hogares con mascotas. Y no te preocupes si tus muebles son bajos, porque mide solo 8 cm de alto y se cuela por todas partes.

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

Los usuarios están bastante contentos con este robot aspirador, sobre todo por su potencia y baja altura, que le permite colarse en más sitios que otros. Aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios:

"Deja todo muy bien, aspira arena y pelos de mascota. La batería dura suficiente para mi casa que no es muy grande y cuando termina se va sola a su base de carga."

" La relación calidad precio es muy buena. Tiene la ventaja de su poca altura que permite pasar a limpiar debajo de muebles que otras rumbas no pueden."

"Me ha impresionado, es una marca conocida y no sabia como me iba a funcionar. He de decir que no hace apenas nada de ruido, duración de unas 2h limpiando aprox."

A muy buen precio se queda este robot aspirador con esta oferta de PcComponentes. Además, si lo compras ya, lo tendrás en casa con gastos de envío gratis en tan solo 24 horas. Más fácil, imposible.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.