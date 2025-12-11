Innisfree, el aceite desmaquillante coreano que recomiendan las expertas para una piel más suave y luminosa

¿Estás buscando algún producto que de verdad te ayude en tu rutina de limpieza facial? Si quieres una piel con más luz e hidratada, el Aceite limpiador desmaquillante Innisfree es justo lo que necesitas. Una solución coreana con té verde y aminoácidos que no solo elimina el maquillaje o el protector solar, también cuida tu piel sea del tipo que sea. Da una limpieza profunda y fácil, y además ahora mismo lo tienes rebajado a 18 € en Sephora.

Un producto pensado para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, y que da muy buenos resultados desde el primer uso. Si te preocupa tu piel, apostar por él es acertar de pleno.

Lo mejor de este aceite limpiador

Su fórmula es vegana, con té verde y aminoácidos muy efectivos.

Puede disolver maquillaje, protector solar y hasta impurezas sin irritabilidad.

Muy ligero, no deja sensación grasa, pero tampoco reseca.

Suave incluso con pieles sensibles.

La fórmula hecha con extracto de té verde doblemente prensado es la clave diferencial del Aceite limpiador desmaquillante Innisfree. Es un modelo más rico en aminoácidos hidratantes que el té verde común, lo que ayuda a equilibrar la piel, calmarla y aportar antioxidantes que la protegen mucho más. Al tener además cinco aceites, botánicos entre los que esté la jojoba, puede arrastras las impurezas fácilmente sin afectar a la barrera natural de la piel. Además, no solo limpia la piel, también refuerza su hidratación a diferencia de la mayoría de desmaquillantes, que suelen resecar.

Es ideal para pieles mixtas, secas o sensibles, incluso en temporadas de estrés o frío. Si usas maquillaje a diario o protector solar fuerte, o tu piel se irrita fácilmente, no te va a defraudar. Deja la piel limpia, hidratada y sin esa sensación de tensión de otros limpiadores.

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

Todas las reseñas de este aceite limpiador facial son muy positivas porque logra eliminar hasta el maquillaje más resistente sin dejar marcas ni texturas secas. Puedes leer algunas valoraciones a continuación:

"Me ha gustado mucho este producto. Quita todo maquillaje y es perfecto para una doble limpieza."

"Adoro este limpiador de té verde para mi rutina de doble limpieza. Disuelve el maquillaje y el protector solar y me deja la cara limpia, pero no seca."

"Me encanta Innisfree y este limpiador no es la excepción. Limpia muy bien hasta el maquillaje waterproof sin hacerte daño en la cara o dejar marcas."

Si haces tu pedido ya en Sephora, además de comprarlo más barato, lo recibirás en tu domicilio en un plazo máximo de 4 días. ¡Aprovecha y hazte con él!

