Ideas beauty que nunca fallan: los imprescindibles de Rowenta para regalar esta Navidad

¿Sin ideas para los regalos de Navidad? A veces buscamos demasiado lejos cuando el regalo perfecto para él o para ella está justo delante: tiempo, calma y bienestar. Después de un año lleno de prisas, trabajo y agobio, muchos agradecerían un detalle que les invite a frenar y a dedicarse un rato solo para ellos. ¿Por qué no convertirlo en tu propuesta para sorprender a tu familia estas fiestas?

La belleza, bien entendida, puede ser ese pequeño lujo cotidiano que transforma la rutina. Y eso es exactamente lo que Rowenta quiere poner bajo el árbol con sus líneas Ultimate Experience, pensada para el cuidado capilar de ellas, y Barber Experience, orientada al cuidado del cabello y la barba de los hombres. Dos gamas desarrolladas con tecnología profesional para disfrutar en casa de resultados de nivel profesional. Y lo mejor es que si aplicar el código promocional ELESPANOL15, tendrás un 15% de descuento en la web de Rowenta. Si eliges uno de sus dispositivos para tu pareja, un familiar o un amigo… vas a quedar de diez.

Descubre los mejores regalos beauty de Rowenta

Ultimate Experience: los mejores 3 regalos para mujeres

Seguro que en tu entorno hay mujeres que presumen de pelazo, y otras que estarían encantadas de mimarlo un poco más si tuvieran las herramientas adecuadas para hacerlo. Para todas ellas, la categoría Ultimate Experience de Rowenta será un acierto: secadores potentes, planchas de pelo de última generación, rizadores versátiles, cepillos de aire y herramientas diseñadas para conseguir un acabado profesional sin dañar el cabello.

Cualquier herramienta beauty de esta línea sorprenderá a las mujeres de tu vida, pero hemos seleccionado tres regalos concretos para el cuidado del cabello que lo tienen todo para convertirse en sus favoritos. Toma nota y triunfa estas fiestas.

Secador alisador Air Motion de Rowenta

Ultimate Experience - Secador Air Motion

En primer lugar, te presentamos el Air Motion de Rowenta, un secador de pelo todoterreno que hace mucho más que secar; también alisa y deja el cabello con un acabado ultra natural. Pesa poco, es cómodo de manejar y perfecto para quienes necesitan resultados rápidos porque disponen de poco tiempo.

Su boquilla con efecto coanda dirige el flujo de aire de forma precisa para lograr un alisado suave en apenas unos minutos.

Controla el encrespamiento y aporta un plus de brillo, dejando el cabello más manejable y con el frizz completamente controlado.

Cepillo reparador del cabello Hair Therapist

rowenta cepillo alisador

Entre los productos beauty que más nos llaman la atención está el Hair Therapist, un cepillo reparado de Rowenta que, aunque parece tradicional, esconde una tecnología pensada para devolver vitalidad al cabello castigado. En cuestión de unas pocas pasadas, la melena se nota más luminosa y con una suavidad sorprendente.

Actúa sobre la fibra capilar, reparándola y sellando la cutícula para fortalecer el cabello desde la raíz a las puntas.

Aporta un acabado sedoso, con mucho más brillo y una textura suave desde la primera vez que se utiliza.

Secador de pelo Maestria For You

rowenta secador

Maestria For You es el secador de pelo Rowenta diseñado para quienes quieren acabados profesionales sin salir de casa. Es versátil, potente y permite cambiar de look en cuestión de minutos, ya sea para alisar, marcar ondas, definir rizos o dar un extra de volumen.

Perfecto para crear multitud de peinados rápidamente gracias a su versatilidad

El resultado es un cabello suave, luminoso y con su equilibrio natural restaurado, ideal para mujeres prácticas que buscan una melena siempre impecable.

Barber Experience: 3 regalos para hombres que acertarán seguro

El ritual de cuidarse ya no es un territorio exclusivamente de mujeres, sino que desde hace un tiempo también forma parte del universo masculino. Cada vez más hombres convierten su barba y su imagen en algo así como su cara de presentación. Les gusta verse bien, y por ello buscan herramientas con las que conseguirlo. La línea Barber Experience nace justo para ellos: una recortadora, un cortapelos y una afeitadora de cabeza que replican la eficacia y la precisión de su barbería de confianza, a la que han acudido toda la vida. Y recuerda que ahora puede ser tuya con un 15% menos si usas el código descuento: ELESPANOL15. Todo pensado para adaptarse a sus rutinas, a su estilo y a ese momento del día en el que se ponen a punto sin tener que salir de casa.

Recortadora de barba Barber Experience

rowenta hombre 1

La primera propuesta de regalo de Navidad para hombres de la marca Rowenta es esta recortadora de barba ultra precisa. Sus cuchillas de acero con recubrimiento de carbono tipo diamante y la hoja en forma de T permiten perfilar contornos con un nivel de detalle casi artístico. Y, por supuesto, su diseño robusto y su autonomía la convierten en la aliada perfecta para quienes se toman en serio su rutina de belleza.

Perfecta para definir líneas y contornos con precisión milimétrica (incluye 5 peines ABS).

Ofrece hasta 90 minutos de uso continuo, ideal para llevarla en el neceser sin preocuparte por la batería.

Cortapelos Barber Experience

rowenta hombre 2

A simple vista podría pasar por la hermana gemela de la herramienta de belleza que te hemos presentado en primer lugar, pero sus funciones hablan otro idioma. Este cortapelos de Rowenta está equipado con cuchillas recubiertas de carbono tipo diamante inspiradas en las herramientas de los barberos profesionales. El resultado: cortes limpios, rápidos y uniformes incluso en manos menos expertas.

Hasta 2 horas y 30 minutos de autonomía con una sola carga: una cifra que impresiona incluso entre los modelos más innovadores.

Incluye 6 peines ABS, 3 peines ABS FADE para degradados y un ajuste de precisión pensado para personalizar cada look al máximo.

Afeitadora de cabeza Barber Experience

Afeitadora de cabeza barber experien

Para cerrar el trío de regalos navideños para hombres, hemos elegido la afeitadora de cabeza Rowenta con 5 cabezales flexibles recubiertos de titanio. Su motor potente permite deslizarse por cualquier ángulo con suavidad, sin tirones ni irritaciones. Es resistente al agua, fácil de limpiar y con una autonomía perfecta para mantener el look siempre al día.

Afeitado uniforme y muy apurado gracias a su precisión de 0,1 mm, incluso en curvas y zonas complicadas.

Los 5 cabezales flexibles garantizan comodidad absoluta durante todo el proceso, sin molestias.

¿Regalos beauty para él o para ella? Si las gamas Ultimate Experience y Barber Experience te han llamado la atención, es algo que no nos sorprende en absoluto: con ellos bajo el árbol, vas a repartir sorpresa, alegría y funcionalidad. ¡Aprovecha el 15% de descuento en Rowenta usando el código ELESPANOL15. Esta Navidad, la tecnología que usan los profesionales no solo estará en los escaparates: estará en las rutinas de belleza de tus personas favoritas.

