Ofertón en el Black Friday de Cecotec: una freidora de aire XXL para cocinar dos recetas a la vez y con sabor a la parrilla

Las freidoras de aire han vivido una evolución brutal en los últimos años. Han pasado de ser unas completas desconocidas a colarse cada vez en más hogares, incluso que hoy sean imprescindibles para muchas personas. La mejor prueba es que la mayoría de recetas se pueden hacer en una air fryer y además conseguir un acabado crujiente por fuera, tierno por dentro y mucho más saludable.

Así que este Black Friday es un buen momento para comprar una, como la freidora de aire con cuatro resistencias Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 con un 64% de descuento en las ofertas del Black Friday de Cecotec. Tiene 2800 W, 11 litros y un precio brutal solo por tiempo limitado.

Puntos fuertes de esta freidora de aire

Ahumador integrado para conseguir un sabor ahumado en tus platos favoritos.

Capacidad XL de 11 litros para preparar hasta dos recetas a la vez.

Grill incorporado para marcar carnes como si las hicieras en la parrilla.

Calor uniforme con doble resistencia para que no tengas que girar los alimentos.

Por qué elegir esta freidora de aire Cecotec vs. otras

cecotec smokin freidora

La freidora de aire con cuatro resistencias Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 es una de las más completas de Cecotec y del mercado. Si la compras para tu cocina, te llevas un electrodoméstico 3 en 1 que funciona como freidora, grill y plancha. Además, con una potencia de 2800 W que acelera el cocinado y ayuda a conseguir mejores resultados, como carnes con el punto perfecto, pizzas con una masa esponjosa y verduras jugosas.

Lo que más destacan los usuarios que ya la tienen en casa es que incorpora un ahumador que añade un toque de barbacoa real, algo que casi ninguna freidora de aire del mercado incluye. Solo tienes que añadir chips de madera y conseguirás un aroma perfecto en cada receta.

¿Para quién es perfecta?

Esta freidora de aire es tan completa que es perfecta para la mayoría de hogares, aunque es una compra con mucho sentido este Black Friday si:

Quieres cocinar para varias personas a la vez gracias a su capacidad XXL.

Te encanta que tus alimentos tengan ese toque a la parrilla.

Sueles cocinar platos diferentes en casa y quieres hacerlos al mismo tiempo.

En casa os encantan las pizzas caseras y buscas una base crujiente sin horno.

¿Te la imaginas en la cocina? Aprovecha que esta freidora de aire tan completa está rebajadísima en el Black Friday de Cecotec. ¡A menos de 110€!

