Los Imprescindibles

El Black Friday de Zalando arrasa con descuentos de hasta el 75% en moda, calzado y accesorios

Zalando lo pone fácil este Black Friday para renovar el armario o acertar con los regalos de Navidad

El se ha convertido en una oportunidad única para renovar el armario, darse algún capricho pendiente o incluso adelantar los regalos de Navidad sin que el presupuesto se dispare. Y si hablamos de descuentos que realmente merecen la pena, Zalando se lleva la palma: hasta un en miles de productos de primeras marcas.

Entre tanta oferta, es fácil perderse. Por eso, si lo que necesitas son ideas claras para sacar partido al, aquí va una lista de 6 productos que ahora mismo están arrasando.

Descubre todas las ofertas del Black Friday de Zalando

Botas para la nieve HI-TEC RIVA WP

botas para la nieve

botas para la nieve

Cuando el frío aprieta y la nieve cubre el suelo, lo que más se agradece es un calzado que mantenga los pies secos y calientes. Estas  están pensadas para eso, su suela flexible y adherente da seguridad en terrenos resbaladizos, mientras que la plantilla acolchada y el refuerzo en talón y puntera aportan comodidad y durabilidad. El material exterior . Además, son impermeables y transpirables, dos cualidades imprescindibles en unas botas de nieve. Su descuento en .

Comprar en Zalando con un 54% de descuento

Botas camperas XTI

Botas camperas xti

Botas camperas xti

Unas botas camperas son muy versátiles, las puedes combinar tanto con vaqueros como con vestidos. Este modelo de XTI apuesta por un  lo que les da un toque elegante sin perder comodidad. La suela antideslizante y la plantilla acolchada hacen que no solo sean bonitas, sino también prácticas para el día a día. El cierre con cremallera facilita ponérselas y quitárselas sin complicaciones. Y ahora, con un , es difícil resistirse.

Comprar en Zalando con un 61% de descuento

Mochila Calvin Klein EMBLEM FLAP BACKPACK

Mochila calvin klein

Mochila calvin klein

Las mochilas se han convertido en un accesorio imprescindible, tanto para el trabajo como para el ocio. Este modelo de Calvin Klein destaca por su , que combina estilo y funcionalidad. Tiene varios compartimentos, incluido uno con cremallera, lo que permite organizar bien las cosas. La correa ajustable hace que se adapte a cada persona, y los materiales (poliéster y poliuretano) garantizan resistencia y durabilidad. Ahora, por el Black Friday en Zalando, está con

Comprar en Zalando con un 70% de descuento

Zapatillas Vans FILMORE DECON

Zapatillas vans

Zapatillas vans

Las zapatillas Vans son ese básico que nunca sobra en el armario. Este modelo mantiene la . Son cómodas gracias a la plantilla extraíble y al relleno contra el frío, y su diseño en canvas asegura ligereza y transpirabilidad. Perfectas para quienes quieren unas zapatillas para el día a día, ahora.

Comprar en Zalando con descuento

Reloj Guess TREND

Reloj guess

Reloj guess

Un  no es solo para mirar la hora, también es un complemento que marca estilo. Este  combina caja de acero fino con cristal mineral y un acabado elegante gracias al recubrimiento iónico. Es resistente al agua hasta 5 ATM, lo que lo hace práctico para el día a día, y su mecanismo de cuarzo asegura precisión. La pulsera metálica aporta ese aire sofisticado que nunca falla. Si tú también quieres completar tus  con estilo, .

Comprar en Zalando con un 59% de descuento

Sudadera Levi’s

Sudadera levi's

Sudadera levi's

La sudadera es esa prenda perfecta para casi cualquier ocasión, son cómodas, versátiles y con un punto desenfadado. Esta de Levi’s está confeccionada en. La capucha con cordón y la cintura elástica aportan comodidad y un buen ajuste, mientras que el estampado gráfico le da personalidad. Uno de los mejore chollos por el Black Friday, porque está

Comprar en Zalando con un 54% de descuento

Estos 6 productos son solo una muestra de lo que Zalando ha rebajado en su Black Friday. La selección es amplia, con más de 2.500 marcas y estilos nuevos cada día, y . Así que, si lo que quieres es darte un gusto o adelantar regalos, merece la pena echar un vistazo.

