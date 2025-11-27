Las 10 jugueterías con las mejoras ofertas del Black Friday 2025: juguetes, videojuegos y mucho más

Además de traer las mejores rebajas del año, las ofertas del Black Friday son la oportunidad perfecta para ir adelantando los deberes navideños. Si eres de los que aprovechan para comprar juguetes baratos en el Black Friday, estás en el lugar más indicado.

Hemos recopilado las mejores ofertas en jugueterías del Black Friday 2025 para que no solo compres más barato, sino también con más cabeza. Una selección con las principales jugueterías y tiendas con las que ahorrar en juguetes, LEGO, bicicletas y videojuegos.

¡Que no te pille el toro este año! Echa un vistazo a continuación para saber a qué lugar acudir para hacer tus compras antes de que el Black Friday acabe. Además, como estas jugueterías tienen catálogo de sobra, lo vas a tener fácil para encontrar lo que buscas.

Toy R Us

La casa de juguetes por excelencia tiene una promoción infalible para celebrar el viernes negro. El Black Friday de Toys R Us, o Black Week, ofrece un descuento del 50% en la segunda unidad con la compra de cualquier juguete. Además, también ofrece un descuento directo del 25% en todos sus juguetes para compras superiores a 50 €.

Una promoción perfecta para ir adelantando regalos navideños, porque además el envío es gratuito en todo pedido superior a 49 €. ¡Ahorrarás por partida doble! Solo hasta el 1 de diciembre.

Juguettos

Juguettos apuesta también por una oferta de lo más tradicional para celebrar estos días de rebajas y grandes descuentos. El Black Friday de Juguettos hace un 3x2 en cualquier juguete de la marca Juguettos (4R, Muñequittas, Scientific Tools, Mascottas, etc.). Además, puedes combinarlos como quieras.

Pagas dos y te llevas tres. Un buen trato para ir preparando regalos, aunque solo podrás aprovechar esta oferta hasta el 30 de noviembre, fecha en la que acaba.

Disney Store

La magia de Disney también le ha dado su toque al Viernes Negro. Con las ofertas del Black Friday de Disney Store lo vas a tener muy fácil para hacer regalos a quienes sueñan con Mickey, Woody, Simba o incluso la Fuerza. Tienen un 30% de descuento en juguetes selectos, además de un 20% de rebaja en varios sets de LEGO.

La promoción acaba el 1 de diciembre, aunque no se queda solo ahí. También garantizan el envío gratuito en pedidos superiores a 60 € y, si haces una compra por valor de 85 € o más, te llevas gratis un adorno navideño a elegir.

Lego

Las ofertas Black Friday de LEGO dan el pistoletazo de salida el mismo día 28 de noviembre y traen grandes descuentos en la mayoría de sets de su catálogo, incluyendo los de colaboraciones como Star Wars, Super Mario y mucho más.

Aunque no es lo único que ofrecen, ya que hay regalos por compras superiores a 65 €, 170 € y 250 € que van desde packs de cartas LEGO hasta sets de LEGO de lo más completos. Sí, totalmente gratis solo por hacer tus compras.

generacion x

La casa de los juegos de mesa también tiene muchas rebajas jugosas en estas fechas. En el Black Friday de GeneraciónX vas a encontrar descuentos de hasta el 60% en todo el catálogo de juegos de mesa y merchandising que tiene la tienda online.

Una promo disponible por tiempo limitado que además se mezcla con otras rebajas de hasta el 80% que la propia tienda tiene disponibles por separado. Es la oportunidad perfecta para comprar juegos de mesa baratos.

Flying tiger

Como se han adelantado y ya tienen rebajas desde hace unos días, el Black Friday de Flying Tiger está en su recta final con una tanda de ofertas de última oportunidad. Tienen descuentos de hasta el 50% en juguetes y juegos de todo tipo.

La promoción está a punto de terminar. Así que, si quieres regalar un cubo de Rubik especial, peluches o juguetes más naturales o hasta tradicionales, este es tu sitio. Aprovecha, porque se acaba ya.

Nintendo

Si tenéis una Nintendo Switch o una Nintendo Switch 2 en casa y buscáis nuevos juegos, es el momento de echar un vistazo a las ofertas Black Friday de Nintendo. Disponibles hasta el 30 de noviembre, tienen descuentos de hasta el 70% en todo el catálogo digital de ambas consolas.

Hay juegos rebajados hasta a menos de 1 €, lanzamientos recientes y de todo. Además, si tenéis suscripción a Nintendo Switch Online, os lleváis un mes extra de regalo en compras superiores a 25 €, o 2 meses si son 40 € o más.

El Corte ingles

Lo cierto es que las ofertas Black Friday de El Corte Inglés en juguetes son bastante atractivas. Además de ofrecer un 25% de regalo en todo su catálogo de juguetes, tienen también un descuento del 40% en una amplia selección de sets de LEGO. Todo disponible solo hasta el 28 de noviembre.

Al hacer tus compras, recibirás el 25% de regalo en forma de cupón para poder canjearlo entre el 18 y el 31 de diciembre. Además, los envíos salen gratis en pedidos superiores a 99 €, ¡con entrega rápida en solo 24 horas!

carrefour

Lo que ofrecen las ofertas Black Friday de juguetes en Carrefour es algo más amplio a nivel de catálogo. Solo hasta el 30 de noviembre, tendrás un 30% de descuento extra al comprar juguetes o bicicletas en sus establecimientos y tienda online. Ahora bien, ese 30% lo obtendrás a través de un cupón que podrás canjear solo entre el 2 y el 15 de diciembre.

Esta promoción, válida en compras superiores a 40 €, viene bastante bien para las compras navideñas. Compras los regalos ahora, y aprovechas el descuento para comprar la comida de las fiestas después. Además, si tus compras superan los 49 € vía online, tendrás el envío gratis.

mediamarkt

La promoción de las ofertas Black Friday de MediaMarkt te va a gustar más si lo tuyo es el gaming. Cuenta con varias fechas límites diferentes, pero descuentos interesantes, como un 28% en accesorios de PS5 y Xbox Series hasta el 1 de diciembre, o una Switch 2 con Mario Kart por 449 € hasta el 2 de diciembre, o una PS5 por 349 €.

Si planeas hacer compras de videojuegos, esta es la promoción de Black Friday que más te interesa. Eso sí, date prisa, ¡porque las unidades van a volar!

Juguetes, juegos de mesa, videojuegos, deporte... Hay una selección amplísima, como has podido comprobar. Estas son las mejores jugueterías con descuentos en el Black Friday 2025, ¡así que aprovecha y arrasa con ellas!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.