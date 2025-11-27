Adidas tiene descuentazos de hasta el 50% este Black Friday 2025: ¡corre a antes de que se agoten!

Cada vez son más las marcas que estiran sus ofertas del Black Friday y las dejan durante toda una semana. Entre ellas se encuentra Adidas, que este año ha querido sorprender a los amantes del deporte con descuento de hasta el 50% en zapatillas, ropa y otros accesorios verdaderamente útiles. Así, si estabas esperando este momento para renovar tus deportivas, comprarte alguna prenda de abrigo ahora que llega el frío o hacerte ya con los regalos de estas fiestas, te recomendamos que no esperes más. De hacerlo, aunque el Black Friday 2025 de Adidas dure hasta el 1 de diciembre, es posible que la talla que necesitas se agote.

Las rebajas no solo abarcan clásicos de la marca, sino también novedades y modelos icónicos que rara vez bajan de precio. Adidas ha ajustado precios y lo ha puesto realmente fácil para que cualquiera pueda darse un capricho… o dos. Y si ya estás pensando en los regalos de Navidad, mejor aún: durante el año encuentras pocas oportunidades como esta para sorprender con algo de calidad y sin dejarte un dineral.

Con estas ofertas, puedes adelantar compras, elegir con calma y acertar seguro, aprovechando rebajas que difícilmente volveremos a ver en meses. Es el momento de fichar tus productos favoritos, porque cuando Adidas hace descuentos así, arrasa.

Las mejores ofertas de Adidas

Tanto si buscas productos de hombre, como de mujer o de niño, encontrarás ofertas que no podrás dejar escapar. Estos son algunos de nuestros favoritos con descuento.

Adidas-zapatillas galaxy 7

Las zapatillas para hombre Galaxy 7 cuesta solo 33€ por el Black Friday de Adidas, una ganga absoluta para quien quiera empezar a correr o renovar zapatillas sin vaciar la cartera. Un modelo súper vendido, cómodo, con buena sujeción y un diseño versátil que va genial tanto para entrenar como para el día a día.

Su mediasuela Cloudfoam ofrece una pisada suave, mientras que el empeine textil mantiene el pie fresco incluso en tiradas largas. Ligeras, estables y con suela resistente, son perfectas para asfalto y uso diario. Pocas veces unas zapatillas running tan completas bajan tanto de precio: es el momento perfecto para llevártelas.

Zapatilla sambae

Las clásicas Sambae están a 88€, un precio muy por debajo del original en las ofertas de Adidas del Black Friday. Una oportunidad de oro para hacerte con uno de los modelos más deseados del momento. Un clásico que ha vuelto con fuerza y cuyo precio normal es de 110€, así que si te gustan… no lo dudes.

Mantienen la esencia de la mítica Samba, pero con un aire más moderno: suela semitranslúcida más gruesa, empeine renovado y ese estilo minimalista que combina con absolutamente todo. Perfectas para llevarlas cada día.

zapatilla ozweego

Ahora las zapatillas OZWEEGO se venden por 78€, un precio muy competitivo difícil de volver a ver pronto. Un descuento enorme para uno de los modelos unisex más icónicos de Adidas, ideales si buscas unas zapatillas con personalidad propia.

Su mezcla de vibra noventera y detalles futuristas les da un look llamativo pero fácil de combinar. Además, combinación de malla, ante y TPU añade textura, y la amortiguación en punta y talón hace que puedas llevarlas horas sin cansarte.

Adidas-calcetines

A solo 14,95€ frente a los 23€ originales, estos calcetines Trefoil Cushion son una de esas compras inteligentes de las ofertas Black Friday: útiles, duraderos y con un estilo clásico que no pasa de moda.

Perfectos para renovar cajón sin gastar de más, vienen en pack de seis pares, con amortiguación cómoda y el mítico trébol en la parte alta. Además, están fabricados con materiales reciclados y renovables, así que sumas estilo, confort y sostenibilidad en una sola compra.

Adidas-chandal niños

El chándal Tiberio Tricot es perfecto para adolescentes activos y ahora puedes conseguirlo a un precio ideal de Black Friday: está rebajado un 38% en el Black Friday de Adidas. Su tejido suave y los puños de canalé protegen del frío, mientras que las ya habituales 3 bandas aportan el estilo clásico de Adidas.

Gracias a la tecnología CLIMACOOL con la que está diseñado, el sudor se aleja de la piel manteniendo frescura y confort durante todo el día. Una prenda versátil para entrenar, estudiar o salir con amigos, ideal para sorprender al o la adolescente de la casa esta Navidad.

Estas son algunas de las ofertas que los productos más vendidos de Adidas tienen disponibles hasta el 1 de diciembre, pero hay muchísimas más. Te animamos a que entres a su web y explores su sección de Black Friday: ¡podrás renovar tu armario a un precio muy bajo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.