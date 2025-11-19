Los conductores más precavidos ya han aprovechado esta oferta de AliExpress para comprar la baliza V16 obligatoria de la DGT

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España tendrán que tener una baliza V16 homologada por la DGT. Es un pequeño dispositivo de preseñalización de peligro que cabe en la palma de la mano, emite una luz 360º de color naranja a alta intensidad y se debe utilizar en situaciones de emergencia, accidentes o paradas en el arcén. Exactamente en las mismas situaciones en las que ahora utilizamos los triángulos.

La novedad para los conductores es que tienen estas últimas semanas de 2025 para comprar su baliza V16 homologada por la DGT (no vale cualquiera). Por eso, muchos conductores han aprovechado las últimas horas de ofertas de la Promo del 11.11 de AliExpress para comprar la suya, y en concreto hay una oferta que está volando. Es la baliza de emergencia V16 de Raykong, autorizada por la DGT y ahora rebajada un 58% solo por tiempo limitado. Costaba 80€ y ahora la puedes conseguir por menos de 35€.

Características de esta baliza V16

Con geolocalización incorporada que envía tu posición en tiempo real a la DGT.

Luz visible 360º a más de 1 kilómetro, resistente al viento y al agua (IP54).

3 indicadores LED incluidos que muestran la conexión a internet, GPS y nivel de batería.

Incluye plan de datos eSIM pagado hasta 2038 sin coste extra.

Baliza V16 autorizada por la DGT

La baliza de emergencia V16 de Raykong está homologada por la DGT, con certificado IDIADA PC25060196. Tráfico tiene publicada una lista con todos los modelos válidos a partir del 1 de enero de 2026 (ya los puedes utilizar), y esta de Raykong está incluida. Por supuesto, cumple con los requisitos de la DGT y con todas las medidas de seguridad vial.

En este caso, esta luz de emergencia V16 incluye un sistema de geolocalización avanzado con la red V16-IoT de Telefónica Tech, que es la que se encarga de enviar la ubicación del vehículo en caso de emergencia. Y ahora la tienes rebajada por menos de 35€ en AliExpress.

Por qué deberías aprovechar la oferta de AliExpress y comprarla ahora

La norma de la DGT entrará en vigor el 1 de enero de 2026, fecha en la que todos los conductores españoles tendrán que tener su baliza V16 guardada en la guantera o en cualquier otro lugar a mano dentro del habitáculo. Por tanto, ¿para qué vas a dejarlo para el último momento?

Si lo pospones para los últimos días del año, lo más probable es que la tengas que comprar más cara, que te llegue a casa después de Reyes o que no haya stock del modelo que tú quieres. Por eso, si aprovechas esta oferta de AliExpress, puedes ahorrar dinero y además entras en el 'saco' de los conductores precavidos.

Esta baliza V16 homologada por la DGT ha arrasado en ventas durante la Promo del 11.11 de AliExpress, y tú todavía la puedes conseguir por menos de 35€. ¡Date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.