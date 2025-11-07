La freidora de aire más práctica del momento: potente, con ventana de visualización y por menos de 40€

¿Crees que la alimentación saludable no es compatible con el día a día? A veces, pensamos que cocinar más sano nos va a llevar demasiado tiempo o que las recetas no son compatibles con nuestra rutina. Pero seguramente sea porque no tienes una freidora de aire en casa, el pequeño electrodoméstico que hoy en día está presente en la mayoría de hogares. De hecho, ya es fácil encontrar que muchos alimentos incluyen instrucciones para prepararlos en una air fryer.

Eso sí, la gama de freidoras de aire es bastante amplia, y para elegir la que mejor encaja contigo tienes que fijarte en la capacidad, la tecnología o la eficiencia energética. Si ya que inviertes quieres una 'todoterreno', hemos fichado la freidora de aire Cecofry Fantastik Window 4000 de Cecotec, ahora rebajada un 37% en AliExpress por tiempo limitado. Por menos de 40€, tienes una de las air fryers más potentes del momento, ¡y a un precio que no has visto venir!

Puntos fuertes de esta freidora de aire

Diseño con ventana de visualización para controlar mejor el cocinado sin perder calor.

Potencia de 1400 W que cocina más rápido y consume menos.

Capacidad de 4 litros para preparar recetas para varias personas.

9 programas automáticos que ajustan el tiempo y la temperatura a cada receta.

Por qué elegir esta freidora de aire y no otra

freidora de aire Cecofry Fantastik Window 4000 Cecotec

La freidora de aire Cecofry Fantastik Window 4000 de Cecotec tiene muchos puntos fuertes, pero uno de los más potentes es el equilibrio entre el tamaño, la potencia y la tecnología que incluye. Tiene una cesta de 4 litros con la que podrás cocinar prácticamente cualquier receta (patatas fritas, pollo, verduras asadas, postres) sin ocupar apenas espacio en la cocina.

Esta air fryer funciona con la tecnología de aire caliente PerfectCook, que reparte el calor de manera uniforme para que los alimentos no se resequen. Además, incluye en la parte superior un panel táctil multifunción con nueve programas pre configurados (ajustan automáticamente tiempo y temperatura), pero también puedes controlarlo de forma manual según la receta. Y, además, la ventana iluminada es perfecta para seguir el proceso sin necesidad de abrir la freidora de aire.

Cómo sacarle partido a una air fryer en casa

No es lo mismo si ya tienes una freidora de aire y quieres mejorar las prestaciones que si es tu primera air fryer. En este segundo caso, lo ideal es empezar con recetas sencillas, como alitas de pollo, patatas, verduras o croquetas. Así podrás familiarizarte con esta tecnología.

Sea la primera o no, te recomendamos experimentar con sus nueve programas automáticos y también controlar tus creaciones de forma manual cuando no encuentres el modo perfecto. Una vez que le cojas el truco, podrás preparar carnes, pescados, verduras, bizcochos o galletas. Un truco: precalienta la cubeta siempre durante unos minutos para conseguir ese acabado crujiente.

Y ahora sí, tendrás en casa el pequeño electrodoméstico del momento con la última tecnología por menos de 40€. Eso sí, solo si aprovechas la oferta tan potente que tiene ahora en AliExpress, ¡una ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.