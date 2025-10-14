PcComponentes rebaja 350€ el portátil gaming que arrasa para eSports y edición 4K (solo esta semana)

¿Conoces la diferencia entre un portátil gaming y uno convencional? Los primeros están diseñados para ser más 'agresivos', así que son mucho más potentes, tienen gráficos más avanzados, altas tasas de refresco y una refrigeración más eficiente. El motivo es que son dispositivos diseñados para eSports, edición de vídeo, modelado 3D, streaming o multitarea extrema.

Lógicamente, siempre lo asociamos a los videojuegos, pero hay muchas otras tareas exigentes que también se pueden hacer con un portátil gaming. El resto de modelos del mercado pueden quedarse cortos en CPU, RAM o tarjeta gráfica, pero estos dispositivos van siempre varios pasos más allá. Como ocurre con el portátil gaming Nitro V 15, ahora rebajado 350€ durante las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes. ¿Te animas a probarlo?

Lo más destacado de este producto

Intel Core i9 + 32 GB de RAM para un rendimieto extremo en multitarea, gaming y edición profesional.

Gráficos de última generación NVIDIA RTX 5060 con Ray Tracing y DLSS 3 para juegos y creación de contenido.

Pantalla de 15,6'' IPS Full HD antirreflectante y con los colores más nítidos.

Refrigeración avanzada dual fam que mantiene siempre el rendimiento estable incluso en situaciones exigentes.

Por qué elegir el Acer Nitro V 15 y no otro portátil gaming

portátil gaming Nitro V15

El portátil gaming Nitro V 15 está hecho especialmente para jugadores, así que tiene prestaciones a la altura. Para empezar, lo que más nos gusta es que viene con un procesador Intel Core i9 de 13ª generación, que está reservado para los equipos más potentes, incluso ordenadores de sobremesa. Y lo acompaña con 32 GB de memoria RAM de fábrica, algo a lo que muy pocos portátiles llegan de serie.

También marca la diferencia la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060, con tecnologías como Ray Tracing y DLSS 3 para obtener más FPS sin perder calidad en ningún momento. Es una GPU moderna, preparada para el futuro, sobresaliente en videojuegos y muy necesaria en otras tareas exigentes.

¿Para quién es perfecto?

El portátil gaming Acer Nitro V15 es perfecto para muchos perfiles, empezando por los jugadores. Te va a encantar si:

Eres gamer (aficionado o te dedicas a ello) y quieres FPS estables y los mejores gráficos.

Trabajas en edición de vídeo, diseño 3D, arquitectura, desarrollo o Inteligencia Artificial y necesitas la mejor potencia.

Buscas una RAM potente (32 GB) y buen espacio de almacenamiento (1 TB SSD).

Quieres un portátil potente y que a la vez sea fácil de transportar.

Ahora mismo, no hay rival en el mercado tan potente como este portátil gaming Acer, y mucho menos con 350€ de descuento como tiene este dispositivo en las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes. ¡Aprovecha ahora el descuentazo antes de que vuele!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.