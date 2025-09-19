Estudiar tiene premio: consigue 50 € de descuento extra en tu nuevo MacBook Air M4

Universitario, MediaMarkt tiene una promoción que te interesa: un MacBook Air con descuento adicional exclusivo para estudiantes, ¡solo hasta el 4 de octubre!

Si te estás planteando renovar tu portátil para el nuevo curso, o simplemente buscando uno, el nuevo MacBook Air M4 es una opción ideal: es potente, es ligero y no tienes que estar cargándolo cada dos por tres. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora puedes conseguir un MacBook Air en MediaMarkt con un descuento extra para estudiantes de lo más irresistible.

Lanzado a comienzos de 2025, el nuevo modelo de Apple MacBook Air M4 es simplemente el mejor portátil para estudiantes. Lo era por prestaciones y lo es por precio, ya que MediaMarkt, Apple y Unidays (plataforma con beneficios para universitarios) han lanzado una promoción conjunta con la que puedes comprar un MacBook Air M4 con descuento.

Ahora tienes la oportunidad de recortar otros 50 € de rebaja a las ofertas que MediaMarkt tiene activas en productos de Apple. Aunque debes saber dos cosas: solo ahorrarás ese dinero extra si eres estudiante y te has registrado en MyUnidays y solo tienes hasta el 4 de octubre para aprovechar esta promo. Corre, ¡que vuela!

¿Por qué es mejor un MacBook Air para estudiar?

Mac Unidays 1

Si te lo preguntas, la respueta es simple: el MacBook Air M4 tiene todo lo que un estudiante puede pedir (para estudiar). Está disponible en versiones de 13,6" y 15,3" con diferentes opciones de memoria RAM, pero todas son ligerísimas, rapidísimas y con batería de sobra para los días más ajetreados en la universidad.

¿Qué más puede ofrecerte? Pues sigue leyendo y verás todas las ventajas de un MacBook para estudiantes:

Es tan fino y ligero que cabe en cualquier mochila, o bolso, sin que lo notes.

La batería dura hasta 18 horas. Si te olvidaste el cargador, no pasa nada.

Con la pantalla Liquid Retina podrás pasar horas leyendo apuntes sin que te moleste a la vista, y también va genial para ver series o películas cuando quieras desconectar.

Su chip M4 tiene una CPU de 10 núcleos y una GPU de 8 núcleos. Puede con todo.

¿Tienes un iPhone o un iPad? Entonces se conectarán al momento y te será mucho más cómodo trabajar con todo.

Viene con Apple Intelligence, el asistente de IA que te hace más fácil la rutina diaria.

Consigue tu MacBook Air con descuento + 50€ extra

Es posible que tuvieras dudas entre el MacBook Air vs Pro para estudiantes, pero lo cierto es que el modelo Air se ajusta mejor a la vida universitaria. Las características del MacBook Air M4 para estudiantes lo hacen ideal para labores de ofimática como tomar apuntes, buscar información en internet o incluso hacer trabajos de diseño o audiovisual. Supera fácilmente a cualquier portátil gama media.

Aunque la guinda la pone su descuento. En MediaMarkt, el MacBook Air M4 de 13,6 pulgadas, con 256 GB de disco duro SD y 16 GB de RAM, tiene un descuento de 220 €. Pero, si eres estudiante y estás registrado en MyUnidays, ahorras otros 50 € más en su compra. ¿Quieres algo con más pantalla? No pasa nada, está la versión de 15,3 pulgadas. ¿Quieres algo más potente? Pues tienes el modelo de 24 GB de RAM y 512 GB de SSD. ¡Será por opciones!

Los estudiantes ahorran más en todos los MacBook Air M4

Mac Unidays 2

Las rebajas en MacBook para estudiantes de MediaMarkt llevan ya varias semanas disponibles, y todavía tienes hasta el 4 de octubre para aprovecharlas. La cadena ha querido que la vuelta a la uni sea algo más fácil con estos descuentos.

Pero ahora, por ser estudiante y estar registrado en MyUnidays (algo que se hace en menos de 5 minutos y es gratis) tienes acceso a un descuento extra exclusivo de 50 € que se aplica sobre la rebaja. Lo único que tienes que hacer es comprobar los modelos incluidos en la promoción, escoger el que quieres y seguir los pasos que te vamos a indicar. Así podrás activar el descuento de estudiantes en Apple.

¿Cómo consigo mi descuento? Guía paso a paso

Mac Unidays 3

Eres estudiante, pero no sabes cómo registrarse en MyUnidays. Tranquilo, porque el proceso es muy sencillo. Solo por ser universitario ya puedes acceder y disfrutar de los grandes descuentos que ofrece en más de 100 marcas distintas. Aunque estamos aquí por la promo del momento: la de MediaMarkt con el Apple MacBook Air M4 en oferta. ¿La quieres? Pues sigue estos pasos:

Regístrate en MyUnidays con una cuenta de usuario. Se tarda menos de 5 minutos y solo necesitas un e-mail universitario o documento que te identifique como estudiante. Cuando te hayas registrado, busca la promoción de portátiles Apple en Unidays y genera el código de descuento. Ve a MediaMarkt, elige el MacBook Air M4 que quieres y, una vez en el carrito de compra, introduce el código del paso anterior. Revisa el pedido y finaliza la compra.

Empezar el nuevo curso disfrutando de todas las ventajas de un MacBook Air para la universidad es así de sencillo. Además de los precios rebajados, tienes 50 € extra de descuento. Tener una autonomía inigualable, un sistema operativo que vuela y una IA que te ayuda nunca había sido tan barato. Pero date prisa, ¡porque la oferta solo está disponible hasta el 4 de octubre!

