Olvídate de limpiar a mano: este robot aspirador barre, aspira y friega por ti (rebajado solo esta semana)
Las Ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes llegan para hacerte la vida más fácil y con este robot aspirador que no puede faltar en tu rutina.
¿Y si pudieras llegar a casa después de todo el día trabajando y te encontraras el suelo completamente limpio? Sin que nadie haya pasado antes por ahí ni tú hayas movido un dedo. La solución está en tener un robot aspirador, un pequeño electrodoméstico que aunque lleva años con nosotros, ahora se ha modernizado con la tecnología más avanzada del mercado.
Sin necesidad de hacer una gran inversión, porque las Ofertas de la Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes han llegado para hacerte la vida más fácil. Desde hace varios días y solo hasta el 14 de septiembre podrás llevarte a casa cientos de electrodomésticos y dispositivos con descuentos de hasta el 40%, como el robot aspirador y friegasuelos Roborock Q10VF. ¡Lo necesitas para la vuelta a la rutina!
Lo más destacado de este producto
- Limpia, aspira y friega en una sola pasada.
- Potencia de succión de 10.000 Pa que puede con el polvo, pelos de mascotas y la suciedad más complicada.
- Fregado VibraRise® 2.0 con vibraciones sónicas para un fregado mucho más completo.
- Mapeo inteligente de tu casa y navegación LiDAR PreciSense® para evitar obstáculos.
Así es el robot aspirador Roborock Q10VF
El robot aspirador y friegasuelos Roborock Q10VF es un dispositivo muy compacto (353 x 353 x 99 mm) y no pesa más de 3 kilos. Tiene el tamaño ideal para deslizarse por debajo de los muebles y superar obstáculos de hasta 20 mm. Además, la navegación inteligente evita chocarse con los muebles, caídas por las escaleras y sigue las instrucciones que tú le hayas dado en la app.
Al tener un sistema de doble depósito (polvo y agua), puede aspirar y fregar al mismo tiempo. Por supuesto, tiene conexión Wi-Fi de 2.4 GHz y es 100% compatible con todos los asistentes de voz. Y con una autonomía de 150 minutos para limpiar tu casa completa de arriba a abajo varias veces.
Le vas a sacar partido en casa si...
- Vives en un hogar grande y necesitas que te echen una mano con la limpieza diaria.
- Tienes mascotas y quieres dejar de tener pelos por todas partes.
- Quieres tener más tiempo libre para ti.
- Te gusta la tecnología inteligente y poder controlar todo desde el móvil o tu asistente de voz favorito.
Sea como sea tu vida o tu rutina actual, este robot aspirador rebajado en la Vuelta al Cole de PcComponentes llega para ponerte las cosas fáciles. Barre, aspira, friega ¡y no cuesta más de 200€! Aprovecha la oferta solo hasta el 14 de septiembre.
