Hidrata, recupera y deja un olor adictivo: así es el sérum reparador de Kérastase que arrasa en ventas

¿Sabes que tu pelo dice de ti mucho más de lo que crees? Por ejemplo, el cabello seco y castigado suele ser consecuencia de utilizar mucho la plancha y el secador, de tintes, exposición solar sin protección o simplemente de la falta de hidratación diaria. Y el resultado siempre son las puntas abiertas, aspecto apagado y una melena sin vida. Pero la buena noticia es que hay fórmulas que 'rescatan' tu melena, como el sérum reparador para el pelo de Kérastase, una fórmula que está arrasando este mes de septiembre.

Es la manera de recuperar tu pelo después del verano y de hidratarlo en profundidad para que vuelva a tener brillo. Por eso, para hacer tu rutina haircare más fácil a partir de ahora, Amazon acaba de rebajar un 22% este sérum reparador de Kérastase y no te va a costar más de 30€. ¿Le das una oportunidad?

Lo que más nos gusta de este sérum

Actúa durante 8 horas para recuperar hasta el cabello más seco.

Aporta un 98% de resistencia, según un test instrumental de la marca.

Tiene una textura ligera y no grasa que no apelmaza y deja un acabado natural.

Te despertarás con una melena más suave, con brillo y con un aspecto rejuvenecido.

Cómo es el sérum reparador de Kérastase

Kerastase cabello

El sérum reparador para el pelo de Kérastase pertenece a su línea Nutitive, que está diseñada para el cabello seco, ya sea fino, medio o grueso. La fórmula está enriquecida con niacinamida antisequedad, que es un activo muy presente en productos de este tipo para fortalecer la fibra capilar y combatir la deshidratación.

Es una textura muy cremosa que no da grasa y que se absorbe al instante. Lo mejor es que actúa mientras tú duermes, como una mascarilla sin aclarado, así que te despertarás con una melena preciosa de raíz a puntas. Y también lo protege frente a nuevas agresiones.

Así puedes introducirlo en tu rutina y aplicarlo paso a paso

Este sérum reparador para el pelo de Kérastase lo puedes introducir perfectamente en tu rutina, sin modificar el resto de pasos ni de productos que utilices.

Aplica unas gotas del sérum en tus manos y frota bien para repartir el producto. Distribuye de medios a puntas e insiste en las zonas más secas o dañadas. Deja que actúe durante toda la noche. No necesita aclarado. Por la mañana, péinate como harías habitualmente. Si tienes la melena muy seca o gruesa, puedes aplicar un poco más de producto para hidratar todavía más.

Así de fácil y en tan poco tiempo, puedes recuperar tu melena después del verano. Estará más fuerte, más brillante y además protegida de otras agresiones externas. ¡Por menos de 30€ si aprovechas la oferta en Amazon!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.