Los 10 mejores activadores de rizos del 2025 para resultados profesionales

Cuidar de un pelo rizado no es tarea sencilla, especialmente si queremos que nuestros rizos sean bonitos y flexibles. Después del lavado, con el paso de las horas y sobre todo al despertarnos por la mañana, las melenas rizadas tienden a encresparse y los rizos en sí mismos, pierden un poco su forma. Pero para solucionar este pequeños existen los activadores de rizos, unos productos para el cuidado capilar que revitalizan los rizos y las ondas y les dan una mejor forma.

Las posibilidades son infinitas y podrás encontrar recuperadores de rizos en diferentes formatos. Podrás elegir entre activadores de rizos en spray o en crema y optar por productos de multitud de marcas. Pero para que la elección te resulte más sencilla, hemos elaborado un listado con nuestros activadores de rizos favoritos y te los mostramos a continuación junto a sus características. Con ellos, ¡tu melena rizada subirá de nivel!

Furterer Activador-de-rizos

Nutre tu cabello y reactiva tus rizos con este recuperador de René Furterer, que le dará forma a las ondas de tu cabello en un plis plas. Es perfecto para que lo utilices entre lavados, porque le aportará a tu cabello la hidratación perdida en ese periodo de tiempo.

Creme of nature Activador-de-rizos

La siguiente opción que te traemos es el activador de rizos Pure Honey de Creme of Nature, cuyos ingredientes principales son la miel pura, el aceite de coco natural y la manteca de karité. No contiene siliconas ni sulfatos, por lo que no es perjudicial; al revés, le aporta brillo al cabello, lo hidrata en profundidad y reduce el encrespamiento. Por supuesto, define tus rizos y los deja flexibles y esponjosos.

LOreall Activador-de-rizos

Nuestra siguiente propuesta podrás encontrarla en Sephora. Es esta gelatina recuperadora de rizos de la marca L'Oréal Professionnel, lo que ya deja entrever la calidad del producto. Pertenece a su serie Expert Curl Expression y ayuda a obtener unos rizos 12 veces más definidos y 3 veces más hidratados. A destacar también, su capacidad para proteger el cabello de temperaturas de hasta 230º.

Don cabello Activador-de-rizos

Con esta crema para rizos definidos de Don Cabello también podrás moldear tus rizos y reactivarlos cuando ya los veas más aplastados. Puede utilizarse en cabellos ondulados, rizados y afros, y a todos ellos les aporta un extra de suavidad. También reduce el encrespamiento y nutre el pelo, además de hidratar intensamente la melena.

Briogeo Activador-de-rizos

Este acondicionar definidor de rizos de Briogeo también ha conquistado a un buen número de personas por su eficacia a la hora de definir ondas y rizos, hidratar y nutrir el cabello y reducir el encrespamiento. ¡Y está elaborado con ingredientes de origen natural!

Revlon Activador-de-rizos

Define las ondas naturales de tu cabello con este gel activador de rizos de Revlon, que se encuentra entre una de las mejores opciones en relación calidad-precio del mercado. Tras su uso, tus rizos serán mucho más flexibles y voluminosos.

Cantu Activador-de-rizos

Cantu tiene en el mercado esta crema activadora de rizos hecha a base de aceite de aguacate y manteca de karité. Hidrata en profundidad el pelo, revitaliza los rizos y desprende un agradable aroma que te durará horas. Es para ti si tienes un cabello seco y quebradizo.

Thader farma Activador-de-rizos

Este activador de rizos sin aclarado es otra de las grandes alternativas actuales del mercado. Se trata de la crema Curly Care de la marca Thader Th Pharma, formulada con aceites de coco y lino, Provitamina B5 y proteínas vegetales para nutrir e hidratar el cabello en profundidad. Además, le da forma a los rizos y ondas naturales del pelo sin apelmazarlo.

Spray Thae Activador-de-rizos

Vaporiza este spray refrescante y reactivador de rizos de Thae sobre tu melena y dale vida a esos rizos que ya estaban un poco apagados. Enriquecido con proteína de quinoa dorada, también aporta brillo a la melena y no apelmaza, por lo que el resultado es de lo más natural.

Garnier activador rizos

Llegamos al final del listado y lo acabamos recomendándote esta crema para rizos de Garnier. Reduce el encrespamiento, conserva la textura natural del cabello, devuelve la vitalidad a los rizos y aporta brillo a la melena gracias a sus ingredientes de origen natural.

¡Dale vida a tus rizos apagados con estos productos reactivadores de rizos!