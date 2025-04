Los 10 mejores champús en seco para todo tipo de cabello del 2025

New Mall Media

Los champús en seco son grandes aliados de aquellas personas que no quieren lavarse el pelo cada día. Es cierto que no existe consenso a la hora de decidir cuántas veces a la semana hay que lavar la melena, pero lo cierto es que hay personas a las que el pelo se les ensucia enseguida aunque se lo hayan lavado el día de antes. Para todas ellas, como bien decíamos, hay un producto que no puede faltar en casa: un champú en seco que absorba el exceso de grasa.

En el mercado existen champús en seco en formato spray o en polvo, pero todos ellos tienen un mismo objetivo: eliminar el aspecto grasiento de las melenas entre lavados. Debes saber que algunos son especiales para cabellos claros y otros para los de tono oscuro, aunque la mayoría son aptos para todo tipo de cabellos. Pero para que puedas decidir cuál prefieres, hemos elaborado un listado de champús en seco de lo más variados que tienen todo lo necesario para convertirse en tus nuevos grandes amigos.

Alama Champu-en-seco

Queremos empezar el listado de recomendaciones con este champú en seco nutritivo de la marca Alama. Gracias a la vitamina D de su formulación le aportará a tu cabello un aspecto mucho más sano y brillante. Además, tu melena estará mucho más nutrida gracias al resto de sus ingredientes activos, entre los que hay minerales como el hierro, el potasio o el magnesio. Por supuesto, su función principal es la que es: absorber el exceso de grasa que haya creado, reavivando la melena y restaurando el equilibrio natural de la fibra capilar.

Living proof Champu-en-seco

Protege tu cabello con este champú diseñado no solamente para absorber el exceso de aceites y malos olores que puedan aparecer entre dos lavados, sino también para aportarle protección ante la contaminación. Este champú en seco de Living Proof es uno de nuestros favoritos justo por eso, pero también tiene otras cosas que nos gustan mucho, como su capacidad para darle brillo y suavidad a la melena.

LOreal Champu-en-seco

La tercera de las opciones que te presentamos es este champú en seco de L'Oréal Professionnel, que ya ha conquistado a multitud de personas alrededor del mundo. Renueva tus raíces y texturiza las puntas de tu pelo, además de dejar sobre tu melena un rico aroma fresco, como si estuviera recién lavada.

Leon miguel Champu-en-seco

Otra alternativa que nos gusta mucho es este champú seco en polvo de Leon Miguel, un producto que debes aplicar en la raíz de tu pelo para que haga el máximo efecto. Aporta 24 horas de frescor a tu melena, que lucirá mucho más limpia en apenas unos segundos. Ideal para todo tipo de cabellos, este champú es perfecto para hombres y mujeres y no deja residuos visibles.

Tigi Champu-en-seco

Tigi tiene en el mercado otro de los champús en seco que más nos han gustado. Elaborado con una fórmula refrescante, este producto deja el cabello mucho más limpio instantáneamente en el momento de su aplicación. Pero además de absorber el exceso de grasa del pelo, le aporta volumen a la melena.

Moroccanoil pelo claro Champu-en-seco

Si tienes el cabello claro y quieres un producto diseñado específicamente para él, entonces puedes optar por este champú en seco de Moroccanoil especial para tonos claros. En su formulación lleva partículas finas de almidón de arroz, y gracias a ellas puede absorber fácilmente el exceso de sebo de tu cabellera.

Moroccanoil Champu-en-seco

Por supuesto, Moroccanoil también tiene un champú en seco especial para cabellos oscuros, por lo que si tu melena es morena o negra, este producto puede ser el perfecto para ti. Como el anterior, contiene partículas finas de almidón de arroz, gracias a las cuales puede absorber el exceso de grasa del pelo y dejarlo mucho más limpio al momento.

Schwarkov Champu-en-seco

Sácale brillo a tu pelo y dale un mayor volumen con este champú en seco de la marca Schwarzkopf, que aporta una gran sensación de limpieza y frescor entre lavados. Se puede utilizar en cualquier tipo de cabello y el resultado es fantástico en cualquier caso.

got2b Champu-en-seco

Consigue un mayor volumen con el champú en seco Extra Volume de got2be, que limpia el cabello sin dejar residuos blancos y le aporta una sensación de frescura similar a la que se obtiene tras el lavado.

Batiste Champu-en-seco

Elimina el mal olor que pueda aparecer en tu pelo entre dos lavados y rocíale este champú en seco de Batiste con aroma a cereza que despertará todos tus sentidos. Por supuesto, también elimina el exceso de aceites y regala una agradable sensación de limpieza.

Gracias a estos champús en seco, ¡tu cabello estará siempre limpio!