Las 10 mejores barras de labios del 2025

Es posible que te guste salir a la calle maquillada porque así te sientes guapa y mejor contigo misma. Quizá pronto acudirás a un evento especial y necesitas ir lo más elegante posible. Podrían ser muchas las posibilidades por las que estuvieras buscando una barra de labios, pero lo que está claro es que tienes que elegir una de calidad que satisfaga de lejos tus necesidades.

Lo primero que tienes que hacer es escoger un pintalabios de un color que te siente bien a la cara y que combine con el resto de tu look. Además, no importa si buscas una barra de labios natural o una bien llamativa: tiene que ser resistente y duradera, para que de esa manera puedas olvidarte de que la llevas puesta y no tengas que buscar constantemente un espejo en el que retocarte. Así que para ponértelo fácil hemos analizado los distintos productos del mercado y hemos escogido 10 lápices labiales fantásticos a los que no te podrás resistir.

Pintalabios efecto vinilo de Maybelline New York

Este pintalabios efecto vinilo de Maybelline New York tiene todo lo necesario para convertirse en uno de tus básicos de tu rutina de belleza. Está disponible en varios tonos, por lo que podrás escoger el que mejor combine con tu tono de piel o el que mejor se adapte a tu look. ¡Incluso llevarte varios y utilizarlos en diferentes ocasiones! Tiene una textura líquida y una cobertura de larga duración a la que contribuye su aplicador biselado de alta precisión. Con una sola pasada aporta el máximo de brillo y color.

Barra de labios Hollywood Beauty Icon Barra de labios Hollywood Beauty Icon Charlotte Tilbury tiene en el mercado este lápiz de labios disponible en cinco tonos de rosa satinado que ya ha conquistado a un buen puñado de personas alrededor del mundo. Gracias a su formulación, este pintalabios suaviza la piel de los labios y los deja mucho más carnosos. Además, nos ha gustado especialmente que en su composición lleve extracto de Roucou, pues esto ayuda a proteger los labios de los rayos UV del sol. Comprar en Sephora

Barra de Labios Hidratante con Color Intenso

Otro de nuestros pintalabios favoritos es este modelo de Wet n Wild, un labial hidratante, con cobertura de larga duración, y disponible en tantos tonos que casi te será hasta imposible elegir solo uno. Su fórmula vegana renovada permite obtener un acabado mate o brillante, según tus preferencias. Además, su color es intenso y dura hora sin desvanecerse.

Lápiz de labios brillo natural

Sephora tiene en su colección la barra de labios brillo natural About That Shine y te aseguramos que tampoco decepciona. Su brillo intenso refleja la luz, a lo que ayuda el recubrimiento de sus pigmentos, que crea unos reflejos plateados únicos. Su acabado efecto cristal te enamorará y tu boca irradiará brillo allá donde vayas.

Barra de labios rosa mate de Rimmel London

Si buscas una barra de labios rosa con acabado mate aterciopelado, puedes optar por este cosmético de Rimmel London. Cuenta con la garantía de calidad de esta conocida marca y, además, puedes llevártelo a un precio muy económico, por lo que su relación calidad-precio es inmejorable. Su fórmula está enriquecida con polvo de rubí y su color intenso te durará hasta 24 horas.

Kind Words - Barra de labios mate

Si lo que quieres es una barra de labios que le aporte a esta parte tan sensible de tu cuerpo un extra de suavidad, entonces puedes optar por este producto de Rare Beauty. Se trata de un lápiz labial mate, cremoso y ricamente pigmentado disponible en un buen número de tonos para que elijas tu favorito. Es una barra de labios clásica y cómoda, pero con una fórmula innovadora y flexible que nutre e hidrata los labios.

Pintalabios Bourjois

Otro pintalabios que no te decepcionará es este de Bourjois, un labial de color intenso y acabado mate enriquecido con aceites hidratantes y pigmentos ricos en color que le darán a tus labios un efecto aterciopelado. No dejan sensación de sequedad, sino que aportan suavidad y sensación de volumen. Además, su cobertura tiene una duración de 24 horas, por lo que tus labios estarán siempre pintados de tu color favorito.

Barra de labios Rouge Is Not My Name

En la colección de labiales de Sephora también se encuentra el Rouge Is Not My Name, un producto disponible en 20 tonos diferentes que no podía faltar en esta lista gracias a sus tres características principales: de una sola pasada aporta 8 horas de hidratación, tiene una cobertura de duración ultralarga y su color explosivo le da a los labios todo el protagonismo que tienen que tener para resaltar en tu look.

Revlon – Super Lustrous Barra de Labios

Otro de los pintalabios que se encuentran entre los más vendidos del mercado es este de Revlon, que encontrarás en muchos tonos diferentes. Su fórmula LiquidSilk suaviza los labios, aporta hidratación y sella el color para que dure muchas horas. Tiene una textura extra sedosa, su acabado satinado le da el toque justo de brillo a los labios y su formulación está enriquecida con aloe vera y vitaminas A, C y E.

Labial Efecto Brillo Mojado

Como última alternativa queremos presentarte esta barra de labios de Yves Saint Laurent cuyo efecto brillo mojado nos ha parecido irresistible. Hay 20 tonos modulables a escoger y todos ellos tienen una fórmula enriquecida con higo del Jardín Comunitario de YSL Beauty en Ourika, además de 6 aceites nutritivos que aportan suavidad a tus labios. Y eso no es todo, porque hay otra cosa que nos gusta mucho: su fresca fragancia a mango.

Hazte con uno de estos lápices de labios y convierte a tu boca en la protagonista de tu look.