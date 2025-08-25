Prepara un café de especialidad sin moverte de casa con esta cafetera de cápsulas Krups por menos de 40€

Ahora que estamos a punto de volver de lleno a la rutina, ¿eres de los que necesitas una buena taza de café para funcionar? Hay muchas personas que lo han convertido en un pequeño ritual para despertarse, tener más energía e incluso empezar el día de mejor humor. Y para eso, la opción más cómoda y barata es tener en la cocina una buena cafetera de cápsulas.

Estos pequeños electrodomésticos le han ganado terreno en los últimos años a las cafeteras italianas, las automáticas y el resto de opciones del mercado. No es para menos, porque con una cafetera de cápsulas puedes preparar un café de especialidad en unos pocos minutos sin ser ningún experto. Y mucho más con la oferta de Vuelta al Cole que ha lanzado AliExpress, porque acaban de rebajar la cafetera de cápsulas Dolce Gusto Krups XS a menos de 40€ (antes costaba 60€).

Lo mejor de este producto

Sistema de presión de 15 bares para hacer café como un profesional.

Podrás preparar más de 30 variedades de café, té y chocolate.

Palanca para hacer bebidas frías o calientes.

Sistema Thermoblock de calentamiento rápido y depósito de 0,8 litros de capacidad.

Cafetera de cápsulas Dolce Gusto Krups XS

Dolce gusto krups xs

La cafetera de cápsulas Dolce Gusto Krups XS está en el mercado para demostrar lo fácil que es preparar un buen café de especialidad sin ser barista ni tener el sistema más avanzado en casa. Es compatible con las cápsulas Nescafé Dolce Gusto (y otras de marca blanca), y hay disponibles más de 30 variedades que van desde un espresso clásico hasta un capuccino, cortado o un buen chocolate caliente en invierno.

Es una cafetera manual, lo que significa que en todo momento podrás regular la cantidad de café que quieres en tu taza, igual que seleccionar si lo quieres frío o caliente. También tiene una bandeja regulable a 2 alturas y puedes elegir la Krups XS en color rojo o negro. Y ahora también con un descuentazo en la Vuelta al Cole de AliExpress.

¿Qué ventajas tienen las cafeteras de cápsulas?

Aunque hay muchos otros tipos de cafetera en el mercado, las de cápsulas han ganado mucho terreno en los últimos años. De hecho, hoy están presentes en prácticamente todos los hogares, en bares, hoteles, apartamentos turísticos... Y estas son sus ventajas:

Muy fácil de utilizar, incluso sin experiencia.

Una gran variedad de sabores de café, té y chocolate.

Tendrás tu café favorito listo en unos pocos minutos.

Mantenimiento muy básico, no hace falta casi limpiarla.

Ocupa muy poco espacio en la cocina.

¿Quieres empezar el mes de septiembre con una cafetera de cápsulas en tu cocina? Aprovecha la oferta de AliExpress para llevarte esta Dolce Gusto Krups XS por menos de 40€ solo por tiempo limitado, ¡es un chollazo!

