AliExpress alegra la Vuelta al Cole con sus ofertones más bestias del verano: Ahorra hasta un 80% en las mejores marcas

La Vuelta al Cole de AliExpress llena su catálogo con grandes descuentazos, primeras marcas y cupones con los que ahorrarás como nunca antes.

Septiembre asoma en el horizonte. Llega la hora de volver a buscar material escolar, llega la hora de la Vuelta al Cole. Este año, va a ser algo más sencilla, porque la vuelta al cole de AliExpress acaba de comenzar y, hasta el próximo 27 de agosto, está llenando esta tienda online con unos descuentos gigantescos.

Prácticamente todas las categorías, desde belleza hasta tecnología, pasando por hogar, electrónica, telefonía, moda y muchas más, tienen descuentos de hasta el 80%. Es la oportunidad perfecta para ahorrar, y más si combináis estas rebajas con los cupones de descuento de AliExpress que tenéis a continuación:

ESPANOLESBS02 - 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

- 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores. ESPANOLESBS03 - 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

- 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores. ESPANOLESBS05 - 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

- 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores. ESPANOLESBS10 - 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

- 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores. ESPANOLESBS15 - 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

- 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores. ESPANOLESBS25 - 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

- 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores. ESPANOLESBS35 - 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

- 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores. ESPANOLESBS45 - 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

- 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores. ESPANOLESBS55 - 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

- 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores. ESPANOLESBS60 - 60 € de descuento en compras de 439 € o superiores.

Hay mucho entre lo que escoger y poco tiempo que perder. Así que, si quieres ir al grano o tener una guía inicial, aquí te traemos una selección con varias de las mejores ofertas de la vuelta al cole en AliExpress. Prepárate para ahorrar al máximo.

Smartphone POCO X7 Pro

Si buscas un teléfono Android potente y barato, aquí lo tienes. El Poco X7 Pro destaca por su eficiencia, su autonomía y sus cámaras. No en vano, tiene una batería de 6000 mAh que puede durar más de dos días, 50 MP con sistema de estabilización óptica para vídeos profesionales y un procesador con el que ejecutar cualquier app o juego sin despeinarse. Es sorprendente, sobre todo porque está rebajado a 210,99 € y, con los cupones de la Vuelta al Cole, te lo puedes llevar aún más barato.

Robot aspirador Roborock Q7 Max

Con el Roborock Q7 Max te puedes olvidar de barrer los suelos de casa, y de los pelos de tus mascotas. Aspira con una potencia de hasta 4200 Pa y sus sensores lo detectan todo, por lo que traza las mejores rutas para limpiar más en menos tiempo. Además, lo puedes controlar y configurar usando tu voz o la app móvil, con la que ajustar desde el modo de limpieza hasta por dónde puede pasar y cómo debe limpiar. Comodidad en estado puro, rebajada de 279 € a 167 € con el cupón ESBS35.

Cámara DJI Flip Drone

Grabar con una cámara está bien, pero graba con un dron es otra historia. El DJI Flip Drone RC-2 te ofrece la experiencia definitiva tanto de pilotaje de drones como de grabación y fotografía. Es capaz de grabar vídeo a 4K, tiene un sistema de estabilización que lo hace muy fácil de controlar con su control remoto, transmite vídeo desde 13 km de distancia y hasta tiene función de despegue y regreso a la palma de tu mano. Por supuesto, trae recambios para repararlo si hace falta, y está rebajado de más de 1800 € a solo 419 € con las ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress y el cupón ESBS100. ¡Chollazo!

Estación de energía solar portátil

Si te vas mucho de acampada, o si no quieres que te pille el toro con otro apagón eléctrico, la estación de energía portátil Solarplay Q2501 es imprescindible. Ahora mismo, está rebajada de más de 1700 € a poco más de 400 € con la vuelta al cole de AliExpress y el cupón ESBS100. ¿Y qué ofrece? Para empezar, una vida útil de 15 años. Para terminar, una batería de más de 2160 Wh con 14 puertos de salida entre enchufes, para el coche y hasta USB. Viene con paneles solares de 500 W y tiene un panel que te informa de todo. Es perfecta.

No te descuides, porque esta vez no te salvará la campana. Echa un vistazo al catálogo de ofertas de AliExpress de la Vuelta al Cole y aprovecha para comprar eso que siempre necesitaste, o para darte ese caprichito que llevas tiempo dejando. ¡Tienes hasta el 27 de agosto!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.