El truco definitivo para dormir en verano con las ventanas abiertas y que no te moleste el ruido

Ahora que llega el verano, ¿sueles dormir con las ventanas abiertas? Es casi una obligación para que entre el fresquito, pero el problema llega cuando también se cuela el ruido de los coches, de las terrazas, niños en el parque o alguna que otra fiesta. La solución no es cerrarlas y pasar calor, sino utilizar unos tapones para dormir sin ruido. Pero no, no pienses en los clásicos de goma que molestan después de un buen rato.

Por suerte, en el mercado hay tapones mucho más modernos que te aíslan del ruido sin dejarte completamente incomunicado. Te ayudarán a conciliar el sueño por la noche, pero también son ideales si trabajas desde casa y no quieres ruido, estudias o simplemente te apetece desconectar cuando hay demasiado barullo fuera. Y te vendrá de maravilla para irte a dormir sin ruido.

¿Te gustaría probarlos? Hemos fichado en Amazon los tapones para dormir sin ruido de Taopodo, que precisamente llevan varias semanas arrasando en ventas. Si tú también los necesitas ahora que se acerca el verano, aprovecha que están a mitad de precio y no te van a costar más de 20€. ¡Vienen de maravilla!

Tapones para dormir sin ruido de Taopodo

Los tapones para dormir sin ruido de Taopodo se parecen más a unos auriculares inalámbricos que a unos tapones en sí. Y utilizan una tecnología de cancelación de ruido parecida para bloquear el 95% del ruido que llega del exterior.

Están diseñados para que los utilices en la cama, para que puedas dormir en verano con las ventanas abiertas e incluso para que no te molesten los ronquidos de tu pareja. Pero también en el avión, el metro o cuando necesites concentrarte para trabajar o estudiar.

Lo mejor es que su tecnología de filtro de frecuencia bloquea solo las frecuencias bajas, pero sí que deja pasar los sonidos agudos y medios para que no desconectes por completo del entorno. Por ejemplo, te enterarás si alguien te habla, llaman al timbre o suena un teléfono.

Estos tapones para eliminar el ruido por la noche son muy cómodos, vienen con almohadillas de distintos tamaños y además están fabricados con silicona reutilizable que se mantiene como nueva a pesar del paso de los años. ¿Los necesitas? Corre a por ellos antes de que suban de precio.

