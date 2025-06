Vuelve el Choice Day de AliExpress: 4 chollos para aprovechar los descuentos de hasta el 60%

New Mall Media

New Mall Media

¿El inicio del mes de junio se te está haciendo cuesta arriba con las altas temperaturas? El calor ha empezado fuerte y ya hemos vivido la primera ola de calor del año, pero hay una manera de hacerlo más llevadero. Cada inicio de mes, AliExpress lanza sus ofertas del Choice Day con descuentos de hasta el 60% en miles de productos de moda, belleza, hogar, tecnología, electrónica y mucho más. Y este junio también, así que solo hasta el 5 de junio a las 23:59 horas podrás aprovecharlos para hacerte con todo lo que necesites a precios reducidos.

Es tan sencillo como acceder a cualquier categoría y verás los productos rebajados con una etiqueta de Choice Day. Hay auténticos chollos, pero podrás ahorrar todavía más con los cupones descuento AliExpress, que vuelven para que te hagas con todos tus básicos más rebajados aún (válido en todos los pedidos enviados a España, salvo en productos virtuales y teléfonos. No son compatibles con otras promociones ni aplican en tablets Xiaomi, chips AMD ni auriculares Sony). Apúntalos y no olvides aplicarlos al añadir tus productos al carrito.

CDES02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 19€

: 2€ de descuento en compras mínimas de 19€ CDES05 : 5 € de descuento en compras mínimas de 39€

: 5 € de descuento en compras mínimas de 39€ CDES07 : 7 € de descuento en compras mínimas de 59€

: 7 € de descuento en compras mínimas de 59€ CDES10 : 10 € de descuento en compras mínimas de 79€

: 10 € de descuento en compras mínimas de 79€ CDES20 : 20 € de descuento en compras mínimas de 169€

: 20 € de descuento en compras mínimas de 169€ CDES30 : 30 € de descuento en compras mínimas de 259€

: 30 € de descuento en compras mínimas de 259€ CDES40: 40 € de descuento en compras mínimas de 369€

¿Quieres que te echemos una mano? Es muy fácil encontrar chollos, pero hemos fichado 4 productos que están arrasando en estas primeras horas del Choice Day y que deberías añadir a tu carrito antes de que vuelen. ¡Toma nota!

Amazfit Active

Los relojes inteligentes están a la orden del día, así que aprovechar el Choice Day de AliExpress para hacerte con este Amazfit Active es una decisión inteligente. Es el acabado Silver Moon Black, con una esfera de 42 mm y una pantalla HD AMOLED de 1,75 pulgadas. Pero las prestaciones más top están en su interior.

Incorpora la tecnología Zepp Coach con Inteligencia Artificial para ayudarte a definir y optimizar tus entrenamientos. Además, mide cada parámetro de la actividad física y también datos tan importantes como la frecuencia cardíaca, la respiración durante el sueño o la temperatura corporal. Es un chollo que te puedes llevar muy barato gracias al descuento del Choice Day y al cupón CDES07. ¡Aplícalo antes de finalizar la compra!

Tabla paddle surf FunWater

¿Te gusta practicar deporte hasta en tus vacaciones? Tanto si eres un culo inquieto como si todavía no has encontrado un deporte en el que te lo pases bien, esta tabla de Paddle Surf de FunWater es todo lo que necesitas este verano. La tienes disponible en diferentes colores, con unas dimensiones de 335 x 84 x 15 centímetros y un peso de hasta 165 kilos.

El kit viene con todo lo necesario para disfrutar en el mar, un lago o un río, y hasta podrás hacer surf con la tabla. Sin duda, es la compra del verano si quieres practicar deportes acuáticos y divertirte. Aplica el cupón AliExpress CDES10 ¡y llévatela baratísima!

Proyector inteligente Xiaomi

¿Y si este verano te montas el cine en casa? Es más fácil que nunca con este proyector inteligente Xiaomi L1 rebajado durante el Choice Day de AliExpress, y más barato todavía con el cupón descuento CDES20. Es todo lo que necesitas en casa, porque tiene una resolución Full HD de 1080p y es compatible con vídeos en 4K.

Montar un cine en casa nunca ha sido tan sencillo, y además es el plan que le encantará a los más pequeños. Tiene una relación de proyección 1:2:1 y se puede proyectar en pantallas que van desde 40 hasta 120 pulgadas. Funciona, además, con Google TV y proporciona acceso a más de 40.000 películas y otros contenidos gracias a sus 10.000 apps. ¡Vaya ganga!

Robot aspirador

En las ofertas de AliExpress también es fácil encontrar dispositivos que hacen que tu rutina sea mucho más sencilla, como este robot aspirador JONR P20 Pro. Si siempre has soñado con salir de casa y encontrarte el suelo completamente limpio al volver, este es el pequeño electrodoméstico más completo, eficiente y ahora también económico.

Está diseñado para 'colarse' donde un aspirador convencional jamás llega, porque puede limpiar debajo de la cama, del sofá, de los muebles y en las esquinas más complicadas. Además, tiene una potencia de succión de 8000 Pa, una bolsa de polvo de 3 litros, un tanque de agua de 4 litros para fregar, y no hay ningún resto de suciedad que se le resista. ¡Todo son ventajas! Y si aplicas el cupón descuento CDES30, ahorras todavía más en la mejor compra del verano.

No puedes negar que los 4 dispositivos que hemos fichado son útiles en el día a día, mucho más ahora que se acerca el verano, y tienen precios que no encontrarás en ninguna otra parte. El Choice Day de AliExpress llega pisando fuerte este mes de junio con descuentos de hasta el 60% en miles de productos, ¿cómo lo vas a aprovechar? Sea como sea, no olvides aplicar los cupones descuento AliExpress para ahorrar en todas tus compras. ¡Solo hasta el 5 de junio a medianoche!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.