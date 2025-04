El magnesio es el mejor complemento para obtener energía, pero este es el truco para que se absorba mejor

New Mall Media

Si en algún momento has buscado un complemento alimenticio con el que reducir el cansancio y tener más energía, seguro que te has topado con el magnesio. Es una de las mejores opciones, porque este mineral esencial participa en más de 300 procesos en el cuerpo, donde se engloba la producción de energía, la función muscular y el equilibrio del sistema nervioso. Ahora bien, no todas las formas de magnesio se absorben igual, así que si quieres potenciar sus efectos el truco está en elegir glicinato de magnesio.

Es una forma altamente biodisponible, lo que significa que el cuerpo lo absorbe y utiliza de manera más eficiente en comparación con otras versiones. La glicina, por ejemplo, es un aminoácido con propiedades relajantes que se tolera mucho mejor a nivel digestivo y tiene un impacto positivo en el sistema nervioso. Por tanto, el glicinato de magnesio aporta anergía, mejora la calidad del sueño, reduce el estrés, evita dolores musculares y mejora la circulación.

¿Conocías este complemento y todas sus propiedades? Si no es así, el glicinato de magnesio de Natural Elements se va a convertir en tu nuevo suplemento favorito, y mucho más ahora que está rebajado un 20% en Amazon para que lo pruebes por menos de 16€. ¡Toma nota!

Glicinato de magnesio de Natural Elements

glicinato magnesio

El glicinato de magnesio de Natural Elements es una de las formas de magnesio con biodisponibilidad más alta. Se absorbe mucho mejor que cualquier otro complemento alimenticio y tampoco hace daño al estómago, porque es mucho más suave.

Eso sí, sigue siendo igual de efectivo (incluso más) para producir energía y fortalecer la función muscular. Pero lo que no todos saben es que es un muy buen aliado para la mente, porque ayuda a los nervios y favorece el equilibrio mental.

Por supuesto, son cápsulas 100% veganas que están libres de cualquier aditivo innecesario. Basta con tomar tres cápsulas al día (repartidas con las comidas) durante 2 meses para notar los resultados.

El glicinato de magnesio es un complemento alimenticio todoterreno que ayuda al cuerpo y a la mente, aunque nunca deberías tomarlo como un sustituto de las comidas. Aprovecha que ahora cuesta menos de 16€ en Amazon para probarlo, ¡vas a notar los beneficios!