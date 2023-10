Esta potente TV LED de Samsung de 75 pulgadas, ¡está rebajada a menos de 770 €!

New Mall Media

Siempre has querido montar un cine en el salón de casa, pero nunca has podido hacerte con una televisión de buen tamaño y resolución para conseguir esa experiencia. Los modelos más grandes de smart TV suelen ser demasiado caros para la mayoría de bolsillos, aunque de vez en cuando surgen ocasiones con precios tan atractivos que es imposible decirles que no. Ocasiones como la que protagoniza Samsung, una de las marcas de referencia dentro del mundo de la tecnología móvil y de TV, que tiene uno de sus modelos más modernos y grandes de Smart TV a un precio sorprendentemente bajo en MediaMarkt.

Sí, por menos de 770 € te puedes llevar a casa una Smart TV Samsung LED 75 pulgadas con resolución 4K gracias a la oferta que hay disponible en MediaMarkt por tiempo limitado. Tiene un descuento del 28% con el que ahorras 300 € en su compra, así que tienes una oportunidad perfecta para montar ese Home Cinema que siempre quisiste tener. ¿Necesitas más información de esta TV antes de decidirte a comprarla? Pues sigue leyendo, aunque no vas a poder resistirte a sus características y ventajas.

Samsung-01-1

Además de su tamaño, una de las principales cualidades de la Smart TV Samsung LED 75 pulgadas es la nitidez y resolución de la imagen que ofrece. Tiene una resolución 4K perfecta para disfrutar del contenido multimedia y los videojuegos más modernos con una claridad absoluta, que además viene acompañada de las tecnologías Dynamic Crystal Color y PurColor, encargadas de potenciar los contrastes y los colores para transmitir toda la viveza del contenido que quieras ver en la pantalla con una fidelidad absoluta.

Mejora toda la profundidad de la luz en la imagen gracias al HDR10+, y da aún más vida al color con Contrast Enhancer. Además, elimina los marcos en tres de sus lados para que disfrutas de la imagen sin nada que te obstaculice. ¿Y el sonido? Es otro campo en el que sorprende, ya que ofrece una experiencia 3D virtual gracias a la tecnología Object Tracking Sound Lite. ¡Estarás en el centro de toda la acción sin necesitar un sistema de altavoces!

Todo esto mejora con el Samsung Gaming Hub, que te da acceso a los mejores juegos del mercado a través de la nube, para que puedas disfrutarlos solo con tu TV y un mando. Aunque con lo que más mejora es con su precio, ya que puedes tener todo esto en tu casa por un módico precio de 769 €. ¡Aprovecha ya esta oferta y ahorra 300 € en esta genial televisión inteligente!

