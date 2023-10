El ordenador de mesa todo en uno de Acer top ventas en PcComponentes ¡ahora está rebajado 200€!

New Mall Media

Cuando se piensa en comprar un ordenador, se suele pensar o bien en un portátil o bien en un PC de escritorio con una torre. Pero hay un tercer camino que mezcla ambos mundos, el del PC todo en uno, que permite disfrutar de la potencia de un equipo de sobremesa en el espacio de un portátil, y con un precio sorprendentemente asequible. Una de las marcas que se ha propuesto conseguir todo esto es Acer, todo un referente de la informática que ha puesto sobre la mesa una oferta que te va a interesar si quieres comprar un nuevo PC al mejor precio.

Solo en PCComponentes, y solo por tiempo limitado, tienes la oportunidad de comprar un Ordenador todo en uno Acer Aspire C24 con un descuento de 200 €. Tiene una rebaja del 33% que deja su precio en menos de 400 €, para que puedas disfrutar de su versatilidad y sus potentes prestaciones ahorrando al máximo tanto en dinero como en espacio en casa. ¿No te lo crees? Sigue leyendo, vamos a ver todas sus características y especificaciones a continuación.

Sin ninguna torre, el Ordenador todo en uno Acer Aspire C24 concentra todo su potencial en el interior de una pantalla de 24 pulgadas. El monitor Full HD es el centro de este PC all in one de Acer que tiene un procesador AMD Ryzen 3 de doble núcleo a una velocidad de 2,6 GHz cada uno, 16 GB de memoria RAM que se pueden ampliar hasta los 32 GB y un disco duro SSD de 512 GB de memoria.

El equipo cuenta también con una tarjeta gráfica integrada Radeon que ofrece un muy buen rendimiento incluso en juegos modernos, aunque está más orientada a las labores de diseño, edición de vídeo y ofimática. Por otra parte, a pesar de su diseño tan fino y reducido, la conectividad no es un problema ya que tiene, además de Bluetooth y Wi-Fi, salida HDMI, 4 puertos USB 3.2, puerto LAN de red y entrada y salida de audio en jack.

Lo único que echarás en falta en él es un sistema operativo, aunque eso te da más libertad para instalar el que desees. Este ordenador todo en uno es sorprendentemente potente, ocupa muy poco espacio y, además, tiene su precio rebajado de 600 € a solo 399 € gracias a esta oferta de PCComponentes. ¿A qué esperas para hacerte con él?

Sigue los temas que te interesan