La plancha de pelo Rowenta con un 42% de descuento con la que lucirás un alisado de peluquería

Es posible conseguir un peinado digno de peluquería sin salir de casa y por muy poco dinero. La plancha de pelo Rowenta Express Liss Elite tiene la mejor relación calidad-precio del mercado gracias a su descuento del 42% en Amazon. En vez de tener su precio habitual de 44,99 euros, ahora solo te costará 25,99€.

Además, es una plancha de pelo que garantiza un alisado seguro, sin dañar el cabello, y evita el encrespamiento. Después de utilizarla tendrás un alisado brillante y la podrás usar tanto en seco como en mojado gracias a su función Wet & Dry. Pero estas son solo algunas de las características de la plancha de Rowenta, todavía te quedan muchas más para conocer por qué es una de las planchas mejor valoradas de Amazon.

Características de la plancha de pelo Rowenta Express Liss Elite

Plancha de pelo Rowenta Express Liss Elite

La plancha de pelo de Rowenta se diferencia de otras similares que encontramos en el mercado por su infinitud de beneficios. En primer lugar, es una plancha de pelo que gracias a su recubrimiento de keratina y turmalina protege el cabello dándole brillo y evita el encrespamiento. Además, sus placas son estrechas, de 2,5 cm, por lo que obtener un resultado óptimo está garantizado.

Tendrás la posibilidad de seleccionar entre varias temperaturas, ya que la podrás regular desde los 130 grados y hasta los 230. Solo tarda treinta segundos en calentarse, por lo que rápidamente estará lista para conseguir dejarte un pelo de ensueño. Tendrás un alisado de peluquería, un brillo muy especial y todo ello sin encrespamiento en el cabello.

Incluye un sistema de seguridad muy útil gracias al cual la plancha de pelo de Rowenta se apaga automáticamente si detecta que lleva más de sesenta minutos sin utilizarse, por lo que si has tenido un despiste y no la has apagado, al rato se apagará sola. Además, también tiene un bloqueo de placas que hará que te resulte muy sencillo guardarla en cualquier cajón de tu baño.

Gracias a su sistema de evaporación podrás utilizar la plancha tanto en seco como en mojado, por lo que si tienes prisa un día y te acabas de duchar, puedes usarla con el cabello húmedo, no necesitarás que se haya secado del todo.

Y, como ya te adelantábamos al principio, ahora tiene un precio de infarto que no podrás dejar escapar. Su descuento del 42% hace que esta plancha de pelo sea una de las que mejor relación calidad-precio tenga del mercado, por ello tienes que aprovechar la oportunidad y no quedarte sin la tuya.

