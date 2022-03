¿No sabes que regalar a tu padre? 10 ideas de regalos originales que triunfarán seguro

El Día del Padre 2022 es una ocasión muy especial para todas las familias. El próximo 19 de marzo le puedes demostrar a tu padre todo lo que que le quieres y lo agradecido que estás por tenerle en la vida con un regalo que vaya acorde con sus gustos. Entre toda la variedad de productos que hay en el mercado, hemos seleccionado una lista de los diez más originales para que tu padre tenga la mejor felicitación posible.

Podrás encontrar artículos de todo tipo, desde pulseras, hasta aventuras personalizadas o dulces y mucho más. Si todavía no sabes qué regalarle a tu padre en su día, con estos productos podrás salir de dudas muy pronto, cualquiera de ellos le encantará.

Pack de cartas para familias

Este día del padre puedes regalarle a tu padre un juego divertido de cartas que ayudará a mejorar la comunicación en la familia. Además de incluir diversas tarjetas, también aparece un ticket de "vale por un día para hacer lo que papá quiera". De esta forma, acertarás seguro y sorprenderás al hombre de la casa. ¡Le encantará!

Pulsera my hero my dad

Todos en algún momento de la vida hemos pensado que nuestro padre es como un héroe para nosotros, por todo lo que hace, por el cuidado que nos da y por el apoyo que recibimos por su parte. Esta pulsera de cuero para hombre es una idea de regalo para hacerle con el que podemos demostrarle lo mucho que le queremos y todo lo que nos importa.

Caja de regalo el día del padre

Esta caja que le puedes regalar a tu padre el 19 de marzo incluye tres botes con caramelos y gominolas de buena calidad, además de una piruleta de gran tamaño. En cada bote aparece una frase especial que será perfecta para transmitirle a tu padre lo mucho que le quieres y lo agradecido que estás por todo.

Smartbox de aventuras

Si tu padre es un apasionado de los coches o de las aventuras, esta caja de regalo va a ser perfecta para él. Dentro se encuentran hasta 5500 planes divertidos y apasionantes, tanto para una persona como para dos, por lo que también podrás ir con él. Las aventuras son muy diversas ya que podrás bucear, conducir un coche de alta gama o aportar un toque de adrenalina a tu vida con diversas experiencias.

Calcetines para el día del padre

Regalar calcetines en ocasiones especiales es algo que nunca pasará de moda. También existen modelos exclusivos que son perfectos para el 19 de marzo. En este set de calcetines hay dos pares, uno con el estampado de la palabra "papá" y otros en los que en cada calcetín aparece una palabra: "super" y "papa". Sus colores son oscuros, por lo que se podrán poner con cualquier tipo de zapato y su talla van desde la 40 hasta la 45.

Llavero día del padre

Si todavía no sabes qué regalarle a tu padre por este día tan especial, un llavero es una buena idea, ya que lo puede llevar siempre encima y acordarse del detalle tan bonito que has tenido con él. Es perfecto si, además, tu padre es el manitas del hogar, ya que incluye diversas herramientas en miniatura y la frase "if dad can't fix it, no one can" (si papá no puede arreglarlo, nadie puede).

Delantal papá eres la caña

¿A tu padre le encanta la cocina? ¡Este sería el regalo perfecto! Se trata de un delantal original y con una frase dentro del logo de una reconocida marca de cervezas en la que pone "papá eres la caña". Además, puedes pedir que se incluya también una nota con un mensaje bonito, para que el regalo que de más completo todavía.

Diario de memorias

Si a tu padre le gusta la escritura, le encantará tener un diario en el que pueda plasmar la historia de su propia vida. Incluye 100 páginas numeradas y la posibilidad de crear un árbol genealógico. Es la idea perfecta para poder conocer mejor a tu padre y que te cuente sus vivencias de cuando era niño. También hay páginas en las que se pueden pegar fotos, otras destinadas a escribir recetas y muchas adicionales para uso libre. ¡es el regalo perfecto para el Día del Padre 2022!

Set de regalo para hombre

Esta idea de regalo para tu padre nunca fallará, ya que es un clásico, por lo que si no sabes qué comprarle para el 19 de marzo este set será perfecto para resolver el problema. El pack incluye un reloj muy elegante, una cartera en color negro y un cinturón también en negro. Todos los productos los podrá llevar juntos y completar un outfit perfecto gracias a tu regalo para él.

Pack de bombones y cava

si tu padre es más goloso y le gusta disfrutar de una buena gastronomía, este es el mejor regalo que le puedes hacer en su día. Este set incluye 500 gramos de bombones premium, una caja de madera junto con una rosa roja, una caja de regalo premium y una botella de cava. Además de ser un obsequio original, podrá disfrutar de productos de muy buena calidad.

Felicita el Día del Padre 2022 al hombre de la casa con estas ideas de regalos originales que le encantará recibir en un día tan especial como es el 19 de marzo.

