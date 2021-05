Belleza, sonido o mascotas: descubre las 10 ofertas de la semana de Amazon

Como viene siendo habitual, desde Los Imprescindibles hemos preparado una lista de 10 ofertas de la semana de Amazon, una serie de productos con descuentos desde el 15% en adelante.

Entre ellos podrás encontrar artículos de cocina, de decoración, de cuidado personal, tecnológicos… Una gran variedad y los mejores precios para que ahorres mientras encuentras el producto perfecto para ti. Sigue leyendo para descubrir las 10 ofertas de la semana seleccionadas y date prisa en conseguir tu compra ideal ya que los descuentos duran solo unos días.

Zapatero Amazon Basics

Un producto práctico para tu hogar en el que colocar y organziar hasta nueve pares de zapatos a la vez gracias a la disposición de sus tres baldas resistentes. El diseño es ideal tanto para una habitación como para un garaje, podrás colocarlo donde quieras.

Máquina cortapelos Braun

Este aparato es una fantástica opción si eres de los que busca mantener el vello tanto de la cabeza como del cuerpo a punto. Incorpora los accesorios y componentes necesarios para recortar la barba, las patillas, el pelo del pecho o de cualquier otra parte del cuerpo y además, con la maquinilla Gillete Fusion 5 ProGlide que incluye podrás realizar el rasurado más apurado.

Auriculares inalámbricos Bluetooth

¿Aún no te has hecho con unos auriculares inalámbricos? Gracias a esta oferta podrás hacerlo a un buen precio por un producto de calidad suficiente para usarlo día a día. Su batería duradera y su estuche de carga harán más cómodo su uso y la conectividad Bluetooth te permitirá escuchar todo tipo de música, videos, podcast, etc.

Comprimidos de colágeno con magnesio

Si buscas una ayuda en la regeneración de tu tejido óseo y muscular así como un refuerzo en tu nivel de energía, el colágeno con magnesio puede ser tu gran aliado. También contribuye a mejorar la salud de tu piel, pelo y uñas, por lo que te sentirás mejor tanto por dentro como por fuera.

Ratón óptico Corsair

Diseñado para jugar muchas horas pero apto para todo tipo de usos, este ratón es un aparato muy resistente y con grandes características como su alta precisión, su ligereza o su adaptabilidad tanto para diestros como para zurdos.

Cepillo para perros medianos

Esta herramienta para el pelo de tu mascota está hecha con los mejores materiales y asegura unos acabados excelentes en tu perro de pelo corto y tamaño mediano. Ayuda a liberar el pelo sin dañar al animal y con un cómodo botón que expulsa el pelo acumulado en el cepillo para no perder efectividad.

Champú regenerativo anticaída

Este cosmético aumentará tu cantidad de pelo y reducirá los efectos de la alopecia o la calvicie, así como esas épocas en las que cae más cabello por diferentes causas. Lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres y se puede combinar con otros productos de la gama Redenhair.

Máquina de coser Uten

Esta máquina de coser eléctrica y portátil está diseñada para que resulte fácil de utilizar a la vez que ofrece resultados profesionales. Cuenta con una pantalla LCD con la que será sencillo seleccionar el tipo de puntada que necesitas u otros ajustes adicionales. Además, el fabricante ofrece servicio técnico para cualquier tipo de duda o problema que pueda producirse.

Recipientes herméticos para alimentos

Este tipo de productos suele venir bien en casi cualquier hogar por su practicidad. Los recipientes herméticos que te recomendamos vienen en un set de ocho piezas de varios tamaños y formas, son aptos para lavavajillas y para el congelador, para que guardes todo aquello que necesites.

Cortinas aislantes

Haga frío o calor, estas cortinas conseguirán dejar atrás esas temperaturas que pueden entrar por la ventana para mantener el ambiente justo que quieres en la habitación donde las uses. También están diseñadas para tapar la luz, lo que las hace perfectas para usar por la noche o para complementar con visillos u otras cortinas más finas.