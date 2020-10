Dentro de unos días llega la noche terrorífica por excelencia, llega Halloween. Aunque este año las fiestas y reuniones deben ser limitadas y con precaución, celebrar esta festividad sigue siendo posible. Si eres de los que aman disfrazarse y aprovechan cualquier ocasión para ello, seguro que ya estarás pensando en qué traje te pondrás para este Halloween 2020.

Lejos de los típicos disfraces de bruja, vampiro o fantasma, hay muchas opciones terroríficas por las que puedes optar para ser el centro de todas las miradas. Aunque puedes improvisar tu propio personaje, en este artículo hemos querido reunir algunos de los disfraces de Halloween inspirados en personajes del cine, salidos de esas típicas películas que cualquiera puede reconocer de un vistazo. Sigue leyendo para tomar ideas y elegir uno de los disfraces de Halloween que más te gusten.

Disfraz de IT

Derivadas de la novela de Stephen King, IT ha dado para ofrecer dos películas al público con el diabólico payaso como personaje principal. Esa mezcla de locura y maldad hace que sea uno de los personajes más siniestros que conocemos desde hace unos años. Te recomendamos este disfraz que incluye camiseta, pantalón cuello y cuchillo falso. Para completar el look también puedes hacerte con una máscara del payaso pinchando aquí si lo tuyo no es el maquillaje.

Disfraz de Anabelle

Las muñecas encantadas son otros de los personajes más temidos y típicos de las historias de terror. Si hay una por excelencia que se lo ha ganado en los últimos años, esa es Anabelle, la cual pertenece al universo The Conjuring o Expediente Warren, el cual ya acumula siete películas de una saga de posesiones y espíritus malignos. Si quieres recrear el aspecto de esta temida muñeca no dudes en hacerte con el disfraz completo que incluye máscara, vestido y peluca.

Disfraz de La Monja

Siguiendo con la línea del personaje anterior, La Monja es otro de los personajes principales de una de las películas que forman parte de la saga completa. Con una película dedicada íntegramente a la historia de esta monja, es conocida por ser uno de los estrenos más terroríficos del pasado año. Para caracterizarte como este personaje demoniaco solo tendrás que hacer con su disfraz y meterte en el siniestro papel. El traje incluye una máscara pero también puedes probar a hacerte un maquillaje creativo.

Disfraz de Saw

Hablando de sagas de miedo, Saw se convirtió en uno de esos clásicos del terror más macabro que se conoce en todas partes. El duro ‘juego’ por el que deben pasar los protagonistas han hecho que se emitan algunas de las imágenes más desagradables en este tipo de género cinematográfico. A pesar de ello, la saga, formada por ocho entregas, ha conseguido reunir a una gran comunidad de fans. Uno de los personajes más característicos, ese muñeco-marioneta que se mueve en un triciclo, Jigsaw, mas conocido como Saw, puede ser una gran opción de disfraz para este Halloween.

Disfraz de El Joker

Si prefieres un disfraz de malo pero no que no de tanto miedo, este puede ser el disfraz para ti. Conocido mundialmente por ser el más popular villano y enemigo de Batman, el joker se ha ganado el corazón de muchos espectadores y fans del universo que lo rodea. Además, su popularidad ha aumentado debido a la última película estrenada en 2019 en la que se mostraba al personaje desde un punto de vista más íntimo, personal y dramático. Si te gustaría disfrazarte como el personaje, puedes elegir entre varias de sus versiones, de la más clásica a la más moderna.

