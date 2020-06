Los nuevos accesorios más buscados este verano

La temporada estival ha llegado y con ella las nuevas propuestas de moda, pero ¿sabes si tu fondo de armario está a la altura de la nueva estación? Es el momento de hacer balance y asegurarte de que no te falta nada, comenzando por los complementos. Bien elegidos, son fundamentales para proporcionar el toque final a cualquier conjunto de verano. Como las propuestas inspiradores de El Corte Inglés, líder en tendencias y donde siempre encuentras la mejor relación calidad- precio. Ahora más que nunca, estrenarás con ilusión gafas, sombreros, cinturones y bolsos de originales diseños, materiales de calidad, y marcas icónicas con descuentos irresistibles. Llévalos según la ocasión y el momento del día. Hazte con todos y prepárate para causar un gran impacto. Y sigue nuestros consejos de moda para llévalos según la ocasión y el momento del día.

Gafas de sol, atemporales y cool

Las gafas de sol son atemporales e imprescindibles en cualquier época del año, pero especialmente ahora. La protección contra los rayos solares las hacen necesarias para proteger tu pupilas y el contorno de los ojos del foto envejecimiento. Además, son perfectas para añadir un toque de allure a tu estilo personal. Esta temporada son más irresistibles que nunca y si las escoges bien, suponen una buena inversión. El Corte Inglés ofrece una amplia variedad de diseños, materiales y colores que se adaptan a todos los gustos. Para un look más cool, atrévete con el modelo unisex de pasta cuadrada de acetato negro y cristales oscuros de Ray Ban, la icónica marca creada en los años 30 para cubrir los ojos de los pilotos de avión. Llévate este modelo timeless por 155 euros y habrás acertado.

Sombreros, ¡elígelos maxi!

En verano los buscamos de materiales ligeros y naturales como la rafia. En la playa o en una terraza, añaden un toque sofisticado a tu look y los de ala ancha, tal vez sean la mejor elección que te permite mantener las distancias. Entre tanta variedad como ofrece El Corte Inglés, no te equivocarás si eliges una pamela. Sienta bien con cualquier prenda, especialmente con las de baño. ¿Ya te ves con una paseando a la orilla del mar o bebiendo un coctel al borde de la piscina? Escoge esta preciosa pamela en color amarillo de Gloria Ortiz, ahora la puedes adquirir por 49 euros. Llévala a juego con un caftán y sandalias de tiras.

Pañuelos con estampados divertidos

Si existe un complemento versátil, ese es el pañuelo. Puedes llevarlos de múltiples maneras y siempre elevan tu estilo de la forma más sencilla.

Sirven para adornar el cabello, prendidos en una graciosa coleta o a modo de diadema, lo puedes anudar al cuello como hacen las parisinas para un aire desenfadado muy chic, atado al bolso o haciendo las veces de cinturón. Seguro que le encuentras mil posibilidades. Los encontrarás en una gran variedad de estampados y tamaños, no tendrás dificultad en dar con el que más encaja con tus preferencias. Si no sabes qué estampado elegir, el animal print siempre es un acierto y aporta un toque sexy y divertido a tu imagen. Como esta bandana en negro de la firma Caminatta, por 19,95 euros.

Colgantes, llamativos y chic

Las joyas son auténticas cartas de presentación de nuestra personalidad, estilo e incluso estado de ánimo. La sección de bisutería de El Corte Inglés ofrece piezas increíbles para todos los gustos y bolsillos, siempre apostando por la calidad y ofreciendo tendencia. Si estás pensando renovar tus joyas para adaptarlas a las tendencias del verano, quédate con estas tendencias. Las querrás todas. Colgantes de perlas, collares de colores, mezclas exuberantes de piezas metálicas y piedras. Y junto a estas preferencias, las elegantes e icónicas cadenas logran acaparar todas las miradas. Realzan y se adaptan a todos los estilos y proporcionan una imagen moderna y lujosa. Se llevan en una gran variedad de tamaños, unas más audaces que otras, pero todas a la última. Nuestra apuesta es esta cadena plana dorada de El Corte Inglés, que luce fabulosa sobre un vestido blanco. Cuesta 12,95 euros.

Pendientes con circonitas brillantes

Las tendencias en joyas y bisutería de la recién estrenada temporada, declaran su amor por los pendientes, convertidos en verdaderos must have del verano; como todos los diseños de El Corte Inglés. Pendientes y aretes de formas originales y de todos los tamaños, crean el marco perfecto para embellecer tu fisonomía. Los encontrarás realizados en materiales lujosos como cristal, oro, perlas o cerámica. Especialmente, la plata, engalanada con circonitas brillantes, gana protagonismo estos meses luminosos. Con ellos elevarás tus looks más elegantes. Aunque se venden en pares, puedes elegir llevarlos de forma individual, otra tendencia para sorprender. ¿A qué estas esperando para elegir los tuyos? A nosotros nos han conquistado estos

pendientes de aro en plata y circonita de El Corte Inglés. Cuestan 35 euros.