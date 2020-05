Monta tu karaoke en casa con estos productos de Amazon

Desconectar y divertirse son acciones necesarias en la vida de cualquier persona. Ahora más que nuca, debido al confinamiento y a los momentos de agobio e incertidumbre que podemos estar atravesando, necesitamos algo que nos despeje la mente y nos haga pasar un buen rato. Existen muchos modos de entretenerse ya sea con juegos, lectura, música… Pero si quieres probar cosas diferentes y que puedes hacer solo o en compañía, te recomendamos montar tu propio karaoke en casa, con tu toque personal y el estilo que prefieras. Da igual si cantas bien o mal, lo importante es que te diviertas e incluso que termines moviendo el esqueleto. A continuación de dejamos una lista de los productos de Amazon que puedes utilizar para montarte tu karaoke casero particular.

Altavoz portátil con dos micrófonos

Este aparato funciona por Bluetooth o en modo radio, con móviles, ordenadores o cualquier otro disipotivo que tenga este tipo de conectividad. Incluyen entrada AUX IN para minijack de 3,5 mm, cable incluido. Tienen doble entrada para los micrófonos, con ellos puedes elegir el modo karaoke y comenzar a cantar donde quieras ya que el aparato es portátil. El altavoz va por batería cargable con el cable USB, pero no se recomienda mantener cargando más de cuatro horas para no sobrecargarlos.

Micrófonos de karaoke con receptor dual

Este equipo, que también funciona por baterías, ofrece una gran calidad. Se pueden adaptar a televisores, ordenadores, mezcladores, amplificadores... Con la función avanzada de bloqueo de modulación de código de voz, usando la frecuencia 170-880 MHZ se evitan las interferencias y se proporciona un sonido claro, nítido, sin distorsiones ni pitidos molestos. Cuenta con conectividad Bluetooth y con componentes de bajo consumo para que la vida de la batería sea más larga.

Micrófono de karaoke inalámbrico

Este micro lleva incorporado un altavoz y los botones de ajustes necesarios. Cuenta con controladores estéreos, tecnología Bluetooth 4.2, conexión a smartphones, tablets, ordenadores e incluso televisiones, reproduciendo hasta a 10 metros de distancia del dispositivo que esté conectado por Bluetooth. Ofrece un sonido envolvente con unos graves ricos, medios ajustados y agudos nítidos. El rango de volumen cuenta con gran precisión y una calidad HD estéreo. Funciona con batería integrada y es totalmente portátil. Una de las funciones destacadas es que el aparato pude eliminar la voz original de la canción que hayas seleccionado para poder cantarla con la tuya.

Micrófono NGS Singer Fire

Si lo único que te falta para montar tu karaoke son los micrófonos, este modelo será tu salvación. Es de los más vendidos de Amazon por su calidad y su gran compatibilidad con dispositivos DVD, televisión, altavoces, mezcladores, buses turísticos… Ofrece una calidad de sonido profesional. Además el cable de tres metros te permitirá moverte con soltura para cantar e interpretar con mayor libertad.

Equipo de karaoke

Este aparato combina diferentes funciones para tener todo en uno en tu karaoke. Puedes cantar directamente conectando el micrófono al aparato y metiendo el CD elegido, mientras los efectos LD luminosos seguirán el ritmo de la música. El karaoke también puede reproducir CD-G para mostrar la letra de las canciones. A su vez, gracias al cable RCA se puede conectar a una televisión o monitor para transmitir imágenes y vídeos. Además, cuenta con conectividad Bluetooth con la que podrás conectarte a tu smartphone, tablet u ordenador y colocarlo en un soporte especial que incluye.