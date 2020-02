Qué es Amazon Pantry y cómo funciona el supermercado de Amazon

Cada vez hay más alternativas para facilitarnos la vida a la hora de hacer la compra. Amazon es una de las plataformas más utilizadas para adquirir cualquier cosa por internet y que en unos días la tengamos en nuestras manos. Pero ¿sabías que también disponen de productos de supermercado gracias a Amazon Pantry? Nos referimos a esos elementos del día a día que sueles adquirir en tienda, así como diferentes alimentos. No es ningún secreto que los supermercados más famosos también están ofreciendo el servicio a domicilio, pero Amazon Pantry ofrece una serie de ventajas que te explicaremos a continuación.

Lo primero de todo, ¿qué es Amazon Pantry? Esta modalidad de compra está disponible para aquellos que estén suscritos a Amazon Prime, por lo que Amazon Pantry es otro de los beneficios de los que te puedes aprovechar mientras usas los 30 días de prueba del modo Prime y continuando la suscripción por solo 36€ al año o 4,99€ al mes.

Accediendo a la parte de Amazon Pantry, podrás comenzar a ojear los productos típicos de supermercado que necesites, con la comodidad de la búsqueda habitual en Amazon que te proporciona de igual modo reseñas de usuarios sobre estos productos. Las categorías que encontrarás en Amazon Pantry son: alimentación, bebidas (incluidas las alcohólicas), cuidado del hogar, cuidado y belleza, bebés y mascotas. De esta forma podrás comprar desde unos cereales, a un gel de ducha, pasando por unos trapos para limpiar. Todo, cualquier cosa de las que uses en tu día a día, están al alcance de tu mano en este escaparate digital.

Las características de mínimo de compra y de gastos de envío son muy claras: puedes ir añadiendo cosas al carrito y se permitirá finalizar la compra cuando hayas alcanzado al menos 15€ gastados, la tarifa plana es de 4,99€ por envío. ¿Las ventajas? Si gastas 90€ o más en productos pedidos, te regalarán 5€ de descuento, lo cual cubre de sobra los gastos de envío. Este descuento se produce automáticamente al realizar la compra, sin necesidad de ingresar ningún código. Además, también puedes beneficiarte de gastos de envío gratis al añadir a tu cesta al menos 5 productos de una selección especial en una sección determinada de la que dispone Amazon Pantry y que se puede reconocer cuando en la descripción del producto ponga “Compra 5 y ahorra 4,99€”. También puedes acceder a ella pinchando en el siguiente botón.

Respecto al uso habitual de Amazon, cabe destacar que en tu cesta se añadirán los productos de ambas categorías, pero a la hora de comprarlos y recibirlos se separarán los que pertenecen a la parte de Amazon Pantry, pues el transporte de estos conlleva otros procesos y puede que el tiempo de recepción se exceda algo más de los dos días, a diferencia de lo que ocurre con otros productos de Amazon Prime que sí ofrecen esa garantía.

Asimismo, Amazon Pantry ofrece puntualmente rebajas y promociones en diferentes productos, por lo que podrás obtenerlos por debajo del precio que tienen en otros supermercados. De igual modo, tendrás la posibilidad de encontrar productos en formatos especiales y más económicos, enfocados a pedidos de cantidades superiores. Sumado a todo esto, no olvides la ventaja en variedad de marcas, encontrarás casi cualquier tipo de producto de cualquier categoría, cosa que en los supermercados tradicionales no siempre ocurre por falta de stock o porque no trabajan con algunas marcas concretas. Puedes informarte de más condiciones pinchando aquí.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 28/01/2020.