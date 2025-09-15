Horóscopo semanal de Virgo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Virgo, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 15, iniciará un día especial. Espero que te sientas alegre, que tengas ideas creativas y te sientas alegre en tus actividades y actuaciones tanto personales como profesionales.
El martes día 16, Será un día muy movido para plantear desde primera hora de la mañana todas las acciones que tienes que realizar; ya que serán variadas.
El miércoles día 17, tu serenidad y percepción serán muy importantes en esta jornada, ya que necesitas la tranquilidad y serenidad necesarias en todo momento para que todo sea factible.
El jueves día 18, lo mejor del día es que puedas utilizar la coordinación y el orden en tus asuntos principales. La tranquilidad y la calma serán propicias a todo ello.
El viernes 19, será un día muy perceptivo que te ayudará a conectar con los demás y que te ayudará a conocer a nuevas personas que serán importantes en tu vida.
El sábado día 20, la capacidad de reunirte y de formar tus asociaciones y grupos con esmero y buen ambiente será lo principal de este momento y de la jornada.
El domingo día 21, es un gran día para cuidar de tu bienestar y de tu alegría de vivir. Lo importante es mantener la unión con las amistades y especialmente con la familia.