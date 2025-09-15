Horóscopo semanal de Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 15, te sentirás muy cerca de los demás y con tu gran corazón y sensibilidad podrás ayudar a muchas personas que lo necesitan en estos momentos. Tu altruismo será muy conveniente en estos momentos.

El martes día 16, es un momento importante para ocuparte de tus finanzas y de las personas con quienes las compartes para llegar a acuerdos beneficiosos.

El miércoles día 17, es un momento para reflexionar sobre los asuntos más relevantes que se refieren a tus valores y a lo que más te importa en este tiempo.

El jueves día 18, tu gran dinamismo e imaginación captarán al vuelo nuevas ideas con las que podrás planificar nuevos elementos originales para tus iniciativas.

El viernes 19, aprovecha este día para disfrutar de una escapadita o de un viajecito que te ayude a salir de tu entorno habitual. Esto será muy importante para ti y te ayudará a sentirte alegre.

El sábado día 20, lo principal en estos momentos es que ordenes los asuntos en los que participas con los bienes compartidos y que puedas llegar a acuerdos con esos asociados con quienes los mantienes.

El domingo día 21, aprovecha el encanto de tu simpatía para llegar a los demás y conocer a personas nuevas que serán importantes en tu vida. Será un día muy ingenioso y notable en tu proyección social.