Horóscopo semanal de Capricornio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Capricornio, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 15, tendrás en esta jornada una gran vitalidad y entusiasmo por iniciar nuevos emprendimientos por amistades afines, sobre temas que os unen a todos. Esto será de gran ayuda para tus proyectos.
El martes día 16, lo mejor del día será que te reúnas con tus amistades y personas cercanas para que disfrutes de un día distendido y agradable.
El miércoles día 17, es una jornada para marcar el inicio de tus proyectos o de iniciativas originales y muy novedosas para que ofrezcas una gran genialidad en ellos.
El jueves día 18, tendrás más serenidad y altruismo con los demás. Y tu amabilidad se integrará en tu interior para ayudar a los que más te necesiten en estos momentos.
El viernes 19, en estos momentos deberías realizar una reunión con las personas con las que mantienes bienes en común para llegar a acuerdos en las finanzas.
El sábado día 20, será un día muy especial para llegar a unos acuerdos entre las amistades con las que mantenéis ciertas participaciones en actuaciones profesionales para sentiros más unidos.
El domingo día 21, es un día para dedicar parte del día a tus asuntos personales y a llevar una agenda con los ahorros y lo que piensas realizar con ellos más adelante.